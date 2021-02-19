“الشؤون الإسلامية” تغلق 6 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الجمعة)، إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت 6 حالات “كورونا” بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 12 يوما، بلغ 98 مسجداً، تم فتح 87 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأبانت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.