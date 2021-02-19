“الدفاع المدني”: السحب الممطرة مستمرة خلال اليومين القادمين.. وندعو لأخذ الحيطة والحذر

بلادي – الرياض :
نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الجمعة)، باستمرار وجود السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة يومي السبت والأحد المقبلين.
وأوضحت المديرية المناطق المتأثرة بهذه الأجواء، وهي مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.
وأضافت أنه من المحتمل هطول أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من هذه المناطق، مناشدة الجميع بتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول حفاظاً على سلامتهم.
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