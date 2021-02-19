بلادي – الرياض :
دشنت وزارة الصحة 12 مركزًا إضافيًا للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بمحافظة جدة والمحافظات التابعة لها.
وأوضحت “صحة جدة” أن هذه المراكز تعد مرحلة أولى، منها 5 في المستشفيات و7 مراكز صحية وبها 103 غرف لإعطاء اللقاح، مطالبة بضرورة التسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح.
وكانت وزارة الصحة قد بدأت أمس الخميس المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا، حيث ستبدأ بالتوسع في أولويات إعطاء الجرعة الأولى، والتوسع في مناطق المملكة، وزيادة المواعيد اليومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كمرحلة أولى.. “صحة جدة” تجهّز 12 موقعاً جديداً لإعطاء لقاح “كورونا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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