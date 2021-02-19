كمرحلة أولى.. “صحة جدة” تجهّز 12 موقعاً جديداً لإعطاء لقاح “كورونا”

بلادي – الرياض :

دشنت وزارة الصحة 12 مركزًا إضافيًا للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بمحافظة جدة والمحافظات التابعة لها.

وأوضحت “صحة جدة” أن هذه المراكز تعد مرحلة أولى، منها 5 في المستشفيات و7 مراكز صحية وبها 103 غرف لإعطاء اللقاح، مطالبة بضرورة التسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة قد بدأت أمس الخميس المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا، حيث ستبدأ بالتوسع في أولويات إعطاء الجرعة الأولى، والتوسع في مناطق المملكة، وزيادة المواعيد اليومية.