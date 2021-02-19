“الشؤون الإسلامية”: ضبط 23 مخالفة خلال جولات تفتيشية على مساجد وجوامع بالجوف

بلادي – الرياض :

ضبط فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، 23 مخالفة خلال جولات تفتيشية على مساجد وجوامع المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضح مدير عام الفرع بالجوف إبراهيم السليمان، أنه جرى خلال الأيام الأربعة الماضية تنفيذ 545 جولة ميدانية على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، مبيناً أنه تم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي.

وأكد استمرار متابعة الجوامع والمصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تسهم في الحفاظ على صحة الجميع وتحد من تفشي الوباء، ولن يتم التهاون في تطبيق النظام في حق كل من يخالفه.