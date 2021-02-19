نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة عبر وزارة الموارد البشرية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة يعتبر منذ نهاية العام الماضي واحدا من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنون في المملكة العربية السعودية نظرا لأهمية المساعدة المقطوعة في تلبية عدد كثير من احتياجاتهم الخاصة، ومن دواعي سرورنا أن نقدم لجميع مواطني المملكة العربية السعودية الطريقة الصحيحة للاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يتم صرف هذه المساعدة في هذه الأيام نظرا لأنها تأخرت كثيرا عن موعدها الذي صرفت فيه في الأعوام السابقة حيث كانت دائما ما تصرف في نهاية كل عام أو في الأيام الأولى من السنة الأخرى، وسيتم إيداع المساعدة في الحسابات البنكية التي قام المواطنين بوضعها في ملفك الشخصي الذي تقدموا به من أجل الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي.

ماهي المساعدة المقطوعة؟

المساعدة المقطوعة هي واحدة من الخطط الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية في رؤيتها عام 2030 والذي تريد المملكة من خلاله القضاء على الفقر في المملكة، وتعتبر من أهم المساعدات التي أعلن عنها، تساعد عددا كبيرا من المواطنين السعوديين في الحصول على ما يسد حاجياتهم الخاصة أو لعمل مشروع صغير وغير ذلك، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن صرف المساعدة المقطوعة عددا من الشروط التي يلزم على المواطنين أن يكونوا مستوفين لها من أجل التقديم على المقطوعة وإلا فإن ملف المتقدم سيقابل بالرفض من طرف الوزارة، تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي كل عام وقد تأخرت بشكل كبير عن موعد صرفها الذي كان متوقعا.

ماهي شروط الحصول على المساعدة المقطوعة؟

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بوضع عدد من الشروط اللازم على المتقدم أن يكون مستوفيا لها لأن غير ذلك هو التعب فقط ولن يحصل على شيء، وهذه جميع الشروط التي أعلنت عنها الوزارة:

المتقدم للحصول على المقطوعة يجب أن يكون عمره من خمس وثلاثين سنة فمافوق.

يجب أن يكون المتقدم مواطنا سعودي الجنسية ومقيما في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن لا يكون قد حصل على مقطوعة الضمان الاجتماعي من قبل.

أن لايتجاوز دخله ثلاثة آلاف في حال كان أعزبا أما المتزوج فلايجب أن يتجاوز ثمانية آلاف ريال.

الأولية هي للأسر الفقيرة جدا والنساء الأركلات والمطلقات وكذلك الأيتام.

ماهو موعد صرف المقطوعة وطريقة الاستعلام؟

لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعدا لصرف المقطوعة لكن من المتوقع أن يتم صرفها في غضون هذه الأيام، وهذه الطريقة الصحيحة للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي:

نقوم بالدخول أولا على موقع وزارة الموارد البشرية من هنا.

ثم نضغط على الخدمات الإلكترونية

ثم نضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ثم نقوم بإدخال رقم الطلب

وبعد نضغط على كلمة استعلام وستظهر لنا جميع التفاصيل المتعلق بالطلب إن كان قد حصل على المساعدة او لا.