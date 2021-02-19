الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية واس تجيز استخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني

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عمر شويل - جدة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية (واس) تجيز استخدام اللقاح الخاص بشركة أسترازينيكا البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تم تطويره عن طريق شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بعد إجراء الكثير من التجارب على هذا اللقاح وثبوت فعاليته بنسبة جيده بعد خضوعة لتجارب سريريه بالفعل اثبتت فعالية وسلامة وجودة لقاح أسترازينيكا البريطاني الجديد.

الهيئة العامة للغذاء والدواء ولقاح أسترازينيكا

جاءت إجازة الهيئة باستخدام هذا اللقاح ومن ثم السماح باستيراده بناءا على التقارير المقدمة لها، والتي قد تمتْ مراجعة ومناقشة جميع تفاصيل هذه التقارير بمنتهى الحزم والدقة بناءا على منهج علمي دقيق، وبناءً على ذلك ستبدأ الجهات الصحية بالمملكة بإجراءات استخدام لقاح أسترازينيكا البريطاني وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة بأخذ عينات من كل شحنة قادمه من اللقاح قبل استخدامه.

لماذا اختارت الهيئة لقاح أسترازينيكا

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أنها تعمل وفق آلية علمية قبل الموافقة على استخدام اللقاحات، حيث أنها تقوم بدراسة دقيقة لاختبار سلامة وفاعلية وجودة اللقاحات عن طريق التجارب والدراسات السريرية، والبيانات العلمية الدقيقة التي تظهر جودة التصنيع وثباتية المنتج، هذا بالإضافة إلى حتمية التحقق من مراحل تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد وبالتالي يجب أن تلتزم الشركة المصنعة للقاح بتطبيق كافة الأسس والمعايير الخاصة بجودة التصنيع الدوائي (GMP) طبقا للمعايير والمواصفات الدولية في الصناعة الدوائية.

شملت إجراءات الهيئة عقد العديد من الاجتماعات مع خبراء وعلماء مختصين – محليين ودوليين – لأخذ أراءهم، بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقد مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة عن كافة الاستفسارات التي تقدمها الهيئة والفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.

التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا في السعودية

ذكرت الهيئة أنها قد استحدثت مسارًا خاصًا مخصص لتسجيل لقاحات كورونا المستجد يعتمد على تقديم الأجزاء الجاهزة من الملفات أولًا بأول ويتم مراجعتها فور تقديمها لحين استيفاء كامل بيانات الملف، وذلك لان بعض اللقاحات لا تزال في مراحل الدراسات السريرية المبدئية والتي لم تكتمل البيانات الخاصة بها بعد، وأن هذه الآلية سوف تعمل على تسريع عملية الاعتماد ودخول اللقاحات إلى المملكة بشكل دقيق وسريع، وتؤكد الهيئة أنه في حال الموافقة على أي لقاح آخر سيتم الإعلان عنه في فورا .