طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية للطلاب

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عمر شويل - جدة تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية، بدء الفصل الدراسي الثاني الحالي بجعل الطلاب يستكملون دراستهم في المنزل بالاعتماد على التعليم الأون لاين من خلال القنوات التعليمية والمنصات الدراسية التي أطلقتها وزارة التعليم في السعودية، حيث كانت منصة مدرستي هي المنصة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للطلاب، وتم تزويدها بالكثير من الأدوات والخدمات والوسائل التي تتناسب مع طريقة التعليم الجديدة، ويجب على الطلاب في السعودية تسجيل الدخول في منصة مدرستي للتواصل مع المعلمين وزملائهم والتعرف على الواجبات المدرسية والتمتع بخدمات منصة مدرستي التعليمية.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي

نظرًا لاعتماد التعليم في الفصل الدراسي الثاني على منصة مدرستي التعليم لعدم ذهاب الطلاب إلى المدارس مرة أخرى، تم إلزام جميع الطلاب والمعلمين بالتسجيل في منصة مدرستي حتى يتمكنوا من استكمال دراستهم التعليمية للفصل الدراسي الحالي، ويمكن اتباع خطوات التسجيل في منصة مدرستي التالي:

فتح بوابة منصة مدرستي الإلكترونية من هنا https://edu.moe.gov.sa/Mokhwah/Departments/mdir/it/Pages/schools.aspx.

يتم فتح صفحة تسجيل الدخول في المنصة إذا كنت تملك حساب شخصي على المنصة يتم كتابة اسم المستخدم ويليه كلمة السر ورمز التحقق في النهاية والضغط على زر التسجيل.

أما في حالة عدم امتلاكك لحساب شخصي على المنصة يتم الضغط على زر إنشاء حساب جديد.

وبعد ذلك يقوم الموقع بتوجيهك لصفحة تسجيل الدخول في المنصة من جديد، ويطلب منك تسجيل بعض البيانات مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم جوال وبريد إلكتروني.

يجب التأكد من تسجيل كافة البيانات بطريقة صحيحة وبعد ذلك يتم الضغط على تبويب تأكيد.

ويتم فتح بوابة منصة مدرستي من جديد، لتقوم بتسجيل دخولك في المنصة بكلمة المرور واسم المستخدم ورمز التحقق.

الحصول على النتيجة من منصة مدرستي

استخراج نتيجة الطالب واحدة من الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي، حيث من خلالها توفر جو تفاعلي بين المعلم والطلاب وطرح الأسئلة ومشاركتها، وشرح المناهج بطريقة بسيطة وتوفير جميع المعلومات التي قد يحتاجون إليها، ويمكن استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي.