نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات جديدة تقدمها منصة مدرستي “تعرف عليها” في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات جديدة تمت إضافتها إلى منصة مدرستي، منصة مدرستي التعليمية التي تم تصميمها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في السعودية، من منصات المحاكاة التعليمية التي توفر جو دراسي يشبه جو الفصل الدراسي للطلاب، وتقدم الكثير من الخدمات لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وتتميز بالكثير من المميزات والآن تم إضافة 6 مميزات جديدة لمنصة مدرستي تعرفوا عليها.

منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي التي تساعد على جعل الطلاب يشعرون بأنهم في نفس الفصل الدراسي، حيث توفر لهم جوًا دراسيًا من حيث التفاعل بين المعلم والطالب وطرح الأسئلة ومشاركتها مع المعلمين وزملائهم، كما أنه من خدمات منصة مدرستي أنه يتم من خلالها رفع الواجب المنزلي الذي يتم إعطائه للطلاب حتى يقوم المعلم بمراجعته، وكذلك هي المنصة التي تستخدم في إجراء الاختبارات النهائية بها ورصد الدرجات النهائية لإعلام الطلاب بها، وتم الاعتماد على تلك المنصة في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني بعد قرار جعل التعليم في المملكة العربية السعودية تعليم إلكتروني من المنزل، خوفًا على صحة الأطفال وسلامتهم وكذلك ذويهم من الإصابة بالفيروس، ويتم تحديث منصة مدرستي بشكل مستمر حتى تتلائم مع متطلبات واحتياجات مستخدميها من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وتم إضافة عدد ست خدمات جديدة للمنصة بالتأكيد ستساعد عدد كبير من المستخدمين للمنصة.

خدمات جديدة تقدمها منصة مدرستي

وفي الفصل الدراسي الثاني الحالي تم توفير بعض المميزات الجديدة في منصة مدرستي، تم الإعلان عن تلك المميزات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على تويتر، ومن تلك الخدمات:

تطبيق مصحف مدرستي الذي تم توفيره للطلاب وكذلك ذويهم. خدمة الإعلان حيث يمكن أن يتم نشر الإعلان المرغوب للفصل والمدرسة. خدمة إدراج الخاصة بجزء الأهداف التعليمية. تحسينات الجدول الدراسي وهو موضوع تبعًا للخطط الدراسية الجديدة المحددة. خدمة بنك الإثراءات وهي من الخدمات التي تساعد في رفع المواد الإثرائية من خلال منصة مدرستي. خدمة تحكيم المحتوى حيث تتم من قبل المشرف التربوي فقط.