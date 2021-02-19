نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط عودة الطلاب إلى المدارس وزارة الصحة السعودية توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرط عودة الطلاب إلى المدارس في السعودية، أوضح الدكتور عبد الله عسيري وكيل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بأن عودة الطلاب إلى المدارس من جديد تستلزم بعض الشروط الهامة، التي يجب أن يتم الوصول إليها قبل الإعلان عن ذلك القرار، فهناك احتمالية كبيرة لعودة الطلاب إلى المدارس مرة أخرى بعد توافر لقاح فيروس كورونا مما قد يشعر الكثير من الأهالي بالاطمئنان بعد التعرف على أهمية حماية أبنائهم قبل العودة للمدارس من جديد.

شرط رجوع الطلاب للمدارس مرة أخرى

وفقًا لما أقره وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، بأن لقاح فيروس كورونا عبارة عن لقاح من جرعتين يتم إعطائها للمواطن على مرتين لحمايته من الفيروس، ومن المنتظر وجود لقاح آخر جديد قوي يتم إعطائه على جرعة واحدة فقط للمواطن، حيث ذكر أن اللقاحات من شركتي فايزر ومودنا لها القدرة على تقوية مناعة الجسم ضد تحورات سلالات فيروس كورونا المستجد، حيث يتواجد في المملكة العربية السعودية حوالي عشر مواطنين فقط مصابين بتلك السلالات التحورية القوية وكانت نتيجة الإصابة بها هو السفر خارج السعودية فقط.

لذلك قام بالإجابة عن سؤال رجوع الطلاب إلى المدارس في السعودية من جديد، حيث شرط ذلك بأنه يجب أن تصل نسبة المناعة المجتمعية في السعودية أولًا إلى 70٪ للأفراد أكبر من 17 سنة، حيث من المفترض أن يتم تطعيم 28 مليون مواطن في السعودية لعودة الطلاب إلى المدارس من جديد.

انتشار فيروس كورونا بسبب المدارس

كما وأوضح الدكتور عبد الله العسيري بأن العودة للمدارس والتجمعات من جديد كان من أهم أسباب انتشار فيروس كورونا مرة أخرى وبدء الموجة الثانية منه التي كانت أشد فتكًا من سابقتها، ولكن قرار المملكة العربية السعودية في غلق المدراس ومنع الطلاب من العودة للمدارس والتجمعات كان من أهم أسباب تقليل انتشار الفيروس في السعودية وحماية عدد أكبر من المواطنين وعدم انتشار الموجة الثانية في السعودية مثل باقي الدول.