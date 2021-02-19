نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا السعودي وحل المشاكل التي تواجه المستخدمين في التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا السعودي ، قامت الدولة السعودية بتنزيل تطبيق توكلنا بمساعدة وزارة الصحة السعودية وهيئة سدايا في إنشاء هذا التطبيق، لحرصها الدائم علي سلامة شعبها الشقيق من انتشار فيروس كورونا، من خلال هذا التطبيق فقط بدون الخروج من منزلك يمكنك أن تؤدي أعمالك واحتياجاتك في مهامك الخاصة من خلال تحميل التطبيق والتسجيل به.

تطبيق توكلنا السعودي

تكمن أهمية استخدام تطبيق توكلنا في إتاحة إدارة جميع النشاطات الإلكترونية خلال حظر التجوال الذي فرضته المملكة العربية السعودية، لمنع التجمعات، وتعزيز فرصة الحد من أنتشار الفيروس، والزمت كل مقيم في الدولة باستخدام هذا البرنامج حيث عن طريق استخدام البرنامج وبسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، أقيم هذا التطبيق تعاونا مع وزارة الصحة بالسعودية والجهات المسئولة الحكومية في تمكين الفرد في الحصول علي تصريح خروج أو تصريح بخصوص أي قطاع كما أهتمت ب تنزيل تطبيق صحتي السعودي لحجز موعد لقاح كورونا .

خطوات التسجيل

سنذكر لكم الآن طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا بكل سهولة وتجنب حدوث أي مشكلة في التسجيل التي يعاني منها الكثير من خلال:

حمل التطبيق أولا من هنا علي هاتفك المحمول عبر متجر جوجل بلاي.

علي هاتفك المحمول عبر متجر جوجل بلاي. قم بفتح التطبيق بعد تحميله وسجل بالضغط علي مستخدم جديد، قم بإدخال تاريخ ميلادك رقم هويتك ومحل إقامتك.

بعد إتمام دخولك للبيانات المطلوبة، أضغط علي أوافق علي شروط الاستخدام لديك وقم بالنقر علي كلمة التالي.

سيتم إرسال كود للتحقق من تسجيلك علي هاتفك المسجل في نظام أبشر وهذه خطوة هامة لابد أن يكون رقم الهاتف الذي أدخلته هو رقم الهاتف المسجل في نظام أبشر الخاص بك وإلا ستضطر إلي تغيير رقم الهاتف أولا من نظام أبشر لاستكمال باقي الخطوات في التسجيل علي تطبيق توكلنا.

طريقة تغيير رقم الهاتف من نظام ابشر:

قم بتسجيل دخولك علي موقع أبشر، ثم أختار خدماتي، وبعدها قم باختيار الخدمات العامة، وبعدها ستجد اختيار معروف ب تعريف رقم الجوال ” الهاتف ” للتطبيق توكلنا، و الآن يمكنك تغيير رقمك بسهولة وسيرسل إليك كود التأكيد علي الرقم الذي قد قمت بتغيير علي موقع أبشر، وكود تأكيد للتسجيل علي موقع توكلنا، وبذلك قد تكون قمت بحل مشكلة رقم الهاتف الغير مطابق.

بعدها يمكنك إدخال كلمة السر الخاصة بك علي تطبيق توكلنا، وقم بالضغط علي زر التالي، وستظهر لك خريطة يمكنك من خلالها تحديد مكانك، ثم أجب علي الاستبيان وأضغط علي زر التالي، وقم بتعيين المكفولين لديك في مكانك ،وقم بالضغط علي زر الحفظ، وبذلك قد تكون أتميت خطوات التسجيل بنجاح ويرحب بك في التطبيق .