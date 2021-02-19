خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقارية بطريقة سهلة وسريعة

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقارية ، تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول العربية التي تزيد من التنمية الداخلية، وتسعى للتطور الاقتصادي والتجاري والصناعي للعمل على زيادة التقدم والرقي، والتحسين من الحالة المعيشية للمواطنين السعوديين، لذا قامت بوضع بعض الوزارات للتيسير على المواطنين وتخليص معاملاتهم كل منها حسب تخصصها مثل وزارة الإسكان ووزارة التضامن، ومن ثم قاموا بإنشاء صندوق التنمية العقاري وذلك في عام 1974 واختاروا مدينة الرياض لتكون مقرر له.

التسجيل في الصندوق العقاري التنمية:

يسعى جميع المواطنين للتعرف على الشروط الواجبة للتسجيل في صندوق التنمية العقارية والحصول على التمويل المالي أو القروض التي يقدموها للأفراد كل حسب مشروعه، قد يكون مشروع صغير فيكون القرض على نفس مستوى المشروع، أو مشروعات كبيرة وعندها يكون التمويل العقاري أو القرض بحسب قيمة المشروع وحجمه، وللتسجيل في الصندوق التنمية العقارية يجب اتباع بعض الخطوات:

الدخول على الموقع الخاص بصندوق التنمية العقارية.

تسجيل الدخول عبر الصفحة الإلكترونية الخاصة بالصندوق.

عند فتح الموقع ستظهر بعض البيانات التي تحتاج لاستكمالها من قبل المواطن.

على العميل أن يتأكد من تفعيل الحساب والتأكيد على تسجيل الدخول.

كتابة الخدمة التي يحتاج إليها العميل من الصندوق.

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صندوق التنمية العقارية وتحديث البيانات:

طلب صندوق التنمية العقارية من العملاء القيام بتحديث البيانات وظائف كان الحصول على أي خدمة من الخدمات المتوفرة لديهم وخاصة بند التمويل المالي والقروض المقدمة للمواطنين هنا يجب على العميل الدخول على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالصندوق، وعند تسجيل الدخول يجب عليه اختيار تحديث البيانات، ويقوم بكتابة البيانات الجديدة والتأكد من صحتها حتى يسهل عليه وعلى الصندوق تقديم الخدمات بطريقة سهلة وميسرة.

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صندوق التنمية العقاري

إن صندوق التنمية العقاري حل الكثير من الأعباء المالية التي تواجه الأفراد في المشروعات العقارية الخاصة بهم أو التي تواجه بعض الوزارات الكبرى مثل وزارة الإسكان في تخليص بعض المشروعات التي تهتم بها الحكومة والتي تقدم وحدات سكنية راقية لمساعدة المواطنين قليلي الدخل، ولذلك يسعى الصندوق إلى توفير جميع الخدمات التي تساهم في تقديم حياة آدمية ومستوى معيشي أفضل للمواطنين.

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