نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي direct link وكافة خدمات مدرستي الجديدة للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي direct link يسهل الكثير من الوقت على الطلاب في دخول منصة مدرستي 1442 التى أطلقتها وزارة التعليم السعودية لمساعدتهم، حيث أن خدمات منصة مدرستي الجديدة لاقت استحسان من جميع أطراف المنظومة التعليمية، فهم يلجأون حاليًا إلى تصفح منصة مدرستي 1442 للترم الثاني بعد قرارات وزير التعليم السعودي الجديدة حول الفصل الدراسي الثاني 1442 في السعودية وسط أجواء انتشار فيروس كورونا والتى جعلت التعليم عن بعد نظام مطبق كافة الدول العربية والأجنبية، وبالتالي يكون تسجيل الدخول على رابط مباشر منصة مدرستي ضروري لكل الطلاب.

يهم رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي كافة الطلاب في المملكة العربية السعودية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية من أجل المذاكرة والتقييم ومتابعة القررات التعليمية وحتى أداء الامتحانات الإلكترونية أصبحح على رابط مباشر منصة مدرستي لأنه يتيح إمكانية انجاز الامتحان بأسلوب حديث دون حدوث مشكلة للطلاب.

تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة أفراد المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، ولعل أبرزها التالي:

مطالعة المناهج والمقررات الدراسية بشرح مفسر ومبسط دون الحاجة لمعلم من المنزل.

إمكانية التسجيل في الحصص الدراسية على منصة مدرستي بكل سهولة.

أسرع عملية تواصل بين أولياء الأمور والمعلمين للاطمئنان على مستوي ذويهم ومعرفة كافة القرارات الجديدة.

تتيح المنصة إمكانية التواصل المثمر والمستمر بين الطلاب والمعلمين والنقاش حول الدروس وسماعها ومراجعتها أكثر من مرة.

متابعة الواجبات المنزلية وحل العراقيل التى قد تواجه الطلاب.

أداء الاختبارات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للمدرسة.

وفرت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الإلكتروني رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باتباع الطلاب الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي مباشر إضافة البيانات المطلوبة للتسجيل تتضمن اسم الطالب الرباعي وكلمة السر الضغط على إيقونة تسجيل