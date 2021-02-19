نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمات الجديدة في منصة مدرستي Available now وأحدث تردد قناة عين التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخدمات الجديدة في منصة مدرستي متاح لجميع الطلاب، فقدمت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي لكون منصة الرسمية المعتمدة في مساعدة الطلاب في تطبيق نظام التعليم عن بعد بشكل أشمل بعد أن فرضته أزمة كورونا ليكون النظام الأساسي، وكان يواجه الطلاب مشكلات كبيرة في استيعاب المناهج الدراسية والتعامل مع المنصات الإلكترونية، لذلك عكفت الوزارة أن تكون خدمات منصة مدرستي الجديدة تتخطى ذلك، ويصبح رابط التسجيل على منصة مدرستي مباشر بيانات دقيقة للطلاب فيكون حسابه فعال وأكثر آمان وسهولة في تصفح منصة مدرستي 1442 للترم الثاني من أي مكان.

تتعدد الخدمات الجديدة في منصة مدرستي لتشمل كل مايحتاجه الطالب والمعلم بما يحقق الاستفادة الكاملة من المنظومة التعليمية، فتقدم منصة مدرستي الخدمات الآتية:

تسجيل الحصص الدراسية بالحضور، ومطالعة الدورس التعليمية.

شرح مبسط بأكثر من معلم لكافة المناهج الدراسية بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين لمتابعة قرارات المدرسة والاستفسار عن مستوى ابنائهم التعليمي.

حلقات نقاش في الدورس والقرارات التعليمية للفهم الجيد.

الاستفسار على الواجبات المنزلية والمساعدة في حلها على منصة مدرستي ومراجعتها مع المعلم.

التمكن من أداء الامتحانات إلكترونيًا على منصة مدرستي دون مشكلة تقنية.

تردد قناة عين التعليمية

وقع تحديث على تردد قناة عين التعليمية على النايل سات بما يضمن تحسين جودة الصوت والصورة وتكون متاحة لجميع الطلاب بجودة عالية من الساعة السادسة صباحًا كدوام يوم دراسي كامل دون الحاجة للمدارس التى أصبحت معطلة بسبب فيروس كورونا، جاء تردد قناة عين التعليمية بجانب مدرستي لتشمل التالي:

القمر:- نايل سات التردد:- 11564 الاستقطاب:- عمودي التصحيح:- 6/5 الترميز:- 27500

أصبح بإمكان أي طالب دخول منصة مدرستي 1442 من أي مكان بالمملكة، بمجرد النقر على رابط مباشر منصة مدرستي والاستفادة من الخدمات الجديدة في منصة مدرستي التى تكون متاحة للطلاب في أي وقت بجانب تعدد الدروس على منصة مدرستي بشرح أكثر من معلم لكى يستفيد الطالب بأكثر درجة ممكنة من أنظمة التعليم عن بعد، بالإضافة إلى أداء الامتحانات إلكترونيًا.