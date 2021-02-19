نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفح منصة مدرستي 1442 للترم الثاني open now واستمتع بجميع خدمات منصة مدرستي الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح منصة مدرستي 1442 للترم الثاني يتساءل عنها كل منزل في المملكة العربية السعودية، فهو بالطبع لايخلو من وجود طالب في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو حتى معلم يرغبون الاستفادة من خدمات منصة مدرستي الجديدة أحدث أنظمة التعليم عن بعد مع بدء الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1442 ويمكن دخول منصة مدرستي 1442 من موقع وزارة التعليم السعودي، أو من هذا المقال من خلال رابط مباشر منصة مدرستي واتباع خطوات تسجيل الطالب أو المعلم.

مع بدء الفصل الدراسي الثاني في السعودية أصبح تصفح منصة مدرستي 1442 للترم الثاني أمرًا ضروريًا للمذاكرة والتعليم عن بعد وسط تداعيات فيروس كورونا لاسيما أن تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي يساعد في تحسينات الدول الدراسي بما يتتطابق مع الخدمة المدرسية بالإضافة إلى خدمة الإثراءات لرفع المواد الإثرائية عبر منصة مدرستي بما يهدف إلى تطوير الطلاب وتنمية مهاراتهم، والتفاعل المستمر مع المعلم وولي الأمر على رابط منصة مدرستي ومتابعة مستوي الابناء بشكل لحظي.

يتمكن الطلاب من الدخول على رابط منصة مدرستي مباشرة وتسجيل بياناتهم من خلال التالي:

ادخل على رابط مباشر منصة مدرستي

أضف كافة بيانات الطالب

مطابقة بيانات الطالب مع بياناته المسجلة على مايكروسوفت

تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب

النقر على زر التسجيل.

تردد قناة عين دروس على نايل سات

القمر:- نايل سات التردد:- 11564 الاستقطاب:- عمودي التصحيح:- 6/5 الترميز:- 27500

تردد قناة عين دروس على عرب سات

التردد 10770 الاستقطاب أفقي تردد 12437 الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 5/6

أكدت وزارة التعليم السعودية أن شرط تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1442 أن يكون لدى الطالب حساب مفعل على برنامج مايكروسوفت بما يضمن جودة التواصل، مشيرة إلى أن منصة مدرستي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحسن مستوى التعليم بما يتواكب مع الأنظمة الحديثة والظروف التى تفرضها الأحداث الطارئة بالبلاد مثلما وقع مع فيروس كورونا.