دوت الخليج : عسير – د. سحر رجب : قدم مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد بن أحمد الجوني، الشكر والتقدير للقائدة الأستاذة / هند محمد القحطاني، لمدرسة بني وهب للطفولة المبكرة بالواديين نظيراً لتميزها في اللقاء المفتوح لأولياء أمور الطلاب والطالبات وجهودها الرائعة للتعريف بدور وانجازات مدارس الطفولة المبكرة. وعبر عن مدى انبهاره لما شاهده خلال زيارته شخصياً لمدرسة بني وهب ولقائه بأولياء الأمور ومشاركتهم الفعالة في نجاح العملية التعليمية. دوت الخليج تهنئ الأستاذة هند القحطاني على هذه الجهود الراقية والتي ترفع من عجلة التنمية في ظل تمكين المرأة السعودية تحت ظل قيادة رشيدة مع رؤية 2030، إذ تعرف الأستاذة من الكفاءات التي يشاد بها في مجالها القيادي والإداري ، متمنين لها كل التوفيق .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير عام التعليم بعسير يشكر قائدة مدرسة بني وهب للطفولة المبكرة هند القحطاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.