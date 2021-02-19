وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم للسعوديين إدارية وصحية بالرياض 1442

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عمر شويل - جدة وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم ، القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تم الإعلان عن وظائف إدارية، ووظائف صحية شاغرة للسعوديين، لدى مركز الأمير سلطان بالروابي، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، لحملة شهادة البكالوريوس في تخصصات متنوعة، وقد تم الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتوظيف، بتاريخ 18 فبراير لعام 2021م، الموافق 6 من شهر رجب لعام 1442هـ، والتقديم عبر الموقع الإلكتروني توظيف الخاص بالشركة، والجدير بالذكر أن وفق برنامج رؤية المملكة 2030م، والتي تهدف لتوطين شباب وبنات المملكة، في الوظائف الحيوية، لرفع الكفاءات السعودية، تم الإعلان أيضًا عن وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية، إضافة إلى إعلان البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة، وأيضًا هيئة الطيران المدني وظائف شاغرة، ووظائف أخرى إدارية وهندسية في هيئة التقييس وظائف شاغرة.

وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم

والجدير بالذكر أن شركة تطوير التعليم القابضة، هي شركة حكومية، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030م، حيث تؤدي شركة تطوير التعليم القابضة، وشركاتها دور هام في مساندة وزارة التعليم، عن طريق شركاتها، و تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، كما بذلت جهود كثيفة في دراسة، وتنفيذ فرص استثمارية وتنموية في قطاع التعليم، ووفق مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، تم الإعلان عن وظائف شاغرة بالشركة، وفقًا للشروط العامة للوظيفة، والتي نذكرها كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن تنطبق الشهادة العلمية،مع المؤهل المطلوب للوظيفة.

اجتياز المقابلة الشخصية، واختبارات القبول.

تفاصيل الوظائف الشاغرة والمسمى الوظيفي

وعن الوظائف التي تم الإعلان عنها، وفق إعلان شركة تطوير التعليم، هي كالتالي:

أولًا : أخصائي علاج طبيعي

لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

يفضل أن يكون المتقدم ، لديه سنة تدريبية في مستشفى، أو مركز تأهيل.

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة، حاصل على رخصة الهيئة السعودية، للتخصصات الصحية.

طبيعة العمل بوظيفة أخصائي العلاج الطبيعي

القيام بتقييم ومعالجة ضعف الحركة وتعزيز القدرات البدنية والوظيفية.

القيام بتحديد وتلبية أهداف واحتياجات المستفيد وأسرته.

القيام بتحسين مستوى الأداء، والنشاط لدى المستفيد والحفاظ عليه.

العمل على منع تفاقم الإعاقة، والحد من التدهور الوظيفي للهيكل العظمي العضلي، والإعاقات التي قد تنجم عن الأمراض أو الاضطرابات أو الإصابات.

القيام بتطوير خطط الرعاية باستخدام مجموعة متنوعة، من تقنيات العلاج، والتدخلات المبنية على الأدلة والتي أثبتت فعاليتها في مجال الرعاية.

العمل على توفير علاج فعال يساعد على تحسين حركة المستفيدين، وتسهيل تنقلهم.

العمل على التقليل من الحاجة إلى الأدوية، وتوفير بدائل عن العمليات الجراحية.

العمل على إيجاد برامج موجهة ومخصصة، تتناسب مع احتياجات المستفيدين الخاصة.

القيام بتحفيز المستفيدين أثناء العلاج، لتحقيق أفضل النتائج.

العمل على تعزيز نمط حياة المستفيدين، عن طريق زيادة وتحسين القوة، والمرونة والتوازن، والتناسق الحركي.

القيام بتقييم الأثر ومراقبة التقدم، الناتج عن العلاج.

العمل على إعادة التقييم أثناء خطة العلاج، إذا استدعت الحاجة لذلك، بعد كل مرحلة من مراحل العلاج، والقيام بتقييم النتائج.

القيام بتعديل خطة التدخل العلاجية عند الحاجة، لتحقيق الأهداف المتوقعة والنتائج المرجوة.

العمل على تطبيق تقنيات علاجية حديثة، بشرط أن يتلقى الأخصائي تدريبًا كافي.

القيام تدوين التشخيص والعلاج والاستجابة، وأيضًا تدوين التقدم في ملف المستفيد داخل نظام المعلومات الصحية HIS.

العمل على إنهاء تقديم خدمة العلاج الطبيعي للمستفيد، عندما يتم تحقيق النتائج المرجوة سواء بالمتابعة أو بالإحالة.

القيام بتطوير المعرفة التقنية بشكل دوري، عن طريق قراءة المقالات، والبحوث المبنية على الأدلة.

القيام بتدريب أخصائيي العلاج الطبيعي المبتدئين وأيضًا المتدربين وطلاب الجامعات.

ثانيًا : مدير مكتب

لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص السكرتارية، أو المجالات ذات الصلة.

يشترط على المتقدم للوظيفة، الحصول على أربع سنوات خبرة في السكرتارية الإدارية.

طبيعة العمل بوظيفة مدير مكتب

القيام بإعداد جدول المواعيد والأعمال اليومية، والأسبوعية والشهرية الخاص بالمدير الإداري.

القيام بالتأكد من أن كافة الأجهزة المكتبية والكهربائية، في حالة جيدة للعمل باستمرار، ومتابعة أعمال الصيانة، لكافة الأجهزة المكتبية الموجودة بمكتب المدير الإداري، بشكل دوري.

القيام بالتأكد من توافر كافة الأدوات المكتبية لمكتب المدير الإداري، وأيضًا أفراد العمل بمكتب المدير الإداري.

القيام بإجراء كافة الاتصالات الهاتفية الخاصة بالمدير الإداري، وإعداد فهرس بأرقام الهواتف والعناوين.

القيام بإعداد الخطة الأسبوعية لأعمال المدير الإداري.

العمل على استقبال زوار المدير الإداري والترحيب بهم بشكل مشرف.

القيام بتحرير وطباعة الخطابات، والمكاتبات الخاصة بالمدير الإداري.

العمل على تنسيق جدول مواعيد المقابلات، الخاص بالمدير الإداري

القيام بأرشفة كافة الملفات الخاصة بالمدير الإداري.

القيام باستلام المراسلات الورقية، وأيضًا الإلكترونية الصادرة والواردة، باسم المدير الإداري، والقيام بعرضها عليه وفهرستها.

القيام بتحضير الاجتماعات الخاصة بالمدير الإداري، وتنسيق وتجهيز كافة الوثائق والمستندات التي تخص موضوع الاجتماع.

القيام بتوجيه الدعوات للمشاركين في الاجتماعات، التي يدعو لعقدها المدير الإداري.

القيام بكتابة محاضر جميع الاجتماعات والجلسات، خاصة التي يكون فيها المدير الإداري أو من ينوب عنه حاضر فيها.

التأكد من تنفيذ كافة التعليمات الإدارية، والقرارات بشكل صحيح.

القيام بتنظيم وفهرسة التقارير الداخلية الواردة من الإدارات والأقسام المختلفة، ومن ثم عرضها على المدير الإداري، ومتابعة قرار المدير الإداري بشأنها، ثم القيام بتسجيلها في السجلات الخاصة بها.

القيام بكتابة تقرير شهري لبيان ما، تم إنجازه في مكتب المدير العام من أعمال، وكتابة ما تم تأجيله مع بيان السبب.

القيام بإعداد البرنامج التعريفي للموظف الجديد للمنسق الإداري، وأيضًا لمدير مكتب المدير العام.

القيام بالإشراف، والتقييم على فريق الدعم الإداري، ومتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم.

القيام بالإشراف والتقييم لفريق السائقين، إضافة لمتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم.

كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة

الدخول على الرابط الخاص بالوظيفة المراد التقديم بها، عبر الموقع الإلكتروني. ملء البيانات المطلوبة. الضغط على أيقونة التالي لإرسال الطلب.