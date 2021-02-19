نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد بطاقة الصراف بنك الرياض عبر أجهزة الخدمة الذاتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد بطاقة الصراف بنك الرياض من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الأفراد أصحاب الحسابات داخل بنك الرياض والذين يحتاجون إلى تجديد بطاقات الصراف الخاصة بهم لضمان استمرار استخدامها دون توقف، حيث أن بنك الرياض قد قام بوضع بعض القواعد التي يجب إتباعها عند استخراج بطاقة صراف بنك الرياض ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تجديد بطاقة الصراف بنك الرياض.

تجديد بطاقة الصراف بنك الرياض

لإجراء المعاملات المصرفية بصورة سريعة وآمنة بتعين على الأفراد تجديد بطاقة الصراف بنك الرياض خلال فترة لا تزيد عن تسعون يومًا قبل موعد انتهاء صلاحية البطاقة، ويقدم البنك أكثر من طريقة لتجديد بطاقة الصراف الخاصة بالعملاء لتوفير الوقت والجهد عليهم.

طريقة تجديد بطاقة الصراف بنك الرياض

قد وفر بنك الرياض أجهزة الخدمة الذاتية في العديد من الأماكن داخل المملكة العربية السعودية والتي من خلالها يستطيع المواطن الحصول على بطاقة صراف بنك الرياض الجديدة دون الذهاب إلى البنك من خلال الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى جهاز الخدمة الذاتية ومن ثم اختيار اللغة المرغوب في استخدامها.

يتم إدخال بطاقة الصراف شريطة ألا تكون قد انتهت صلاحيتها.

الضغط على كلمة طبع البطاقة، واختيار سبب تغيير البطاقة سواء كان لقرب انتهائها أو لأنها لا تعمل.

يتم بعد ذلك ظهور بيانات البطاقة الجديد وكذلك الرسوم التي سوف يتم خصمها على العميل، ويقوم العميل بالضغط على كلمة تأكيد طباعة البطاقة.

يتم بعد ذلك كتابة رقم سري جديد للبطاقة وتأكيده مرة أخرى، وينتظر العميل لحين الانتهاء من إصدار البطاقة ليبدأ بتفعيلها واستخدامها بصورة طبيعية.

أماكن أجهزة الخدمة الذاتية لبنك الرياض

قام البنك بتوفير العديد من أجهزة الخدمة الذاتية والتي يستطيع العملاء من خلالها الحصول على العديد من الخدمات المتميزة والميسرة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك وإضاعة الوقت والجهد أيضًا وتوجد هذه الأجهزة في:

مدينة الرياض (بفرع غرناطة، فرع شارع التخصصي، فرع شارع الشفا، فرع جامعة الأميرة نورة، فرع لوكالايزر، فرع قرطية).

مدينة جدة (فرع طريق الحرمين، فرع الفلاح).

مدينة مكة المكرمة (فرع شارع الستين)، وغيرها من الأماكن التي يتم التعرف عليها عبر موقع بنك الرياض.