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عمر شويل - جدة ما هو رقم المرور الموحد داخل المملكة، رقم المرور هو رقم موحد مجاني خاص بهيئة المرور داخل المملكة العربية السعودية، ويعد هذا الرقم من الأرقام التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل المواطنين الموجودين داخل المملكة سواء كانوا من المقيمين فيها أو الزوار، ويتيح هذا الرقم تواثب المواطن من خدمة المرور في كافة المناطق المختلفة في المملكة العربية.

رقم المرور الموحد داخل المملكة 993

بداية ظهور نظام المرور داخل المملكة كان يسمى قانون السيارات وقد تم إصداره في عام 1354 هجري.ىوتعتبر إدارة المرور من أكثر الإدارات أهمية داخل المملكة نظراً لارتباطها بالمملكة سواء من ناحية الإدارة أو من الناحية المادية ومديرية الأمن في المملكة.

أهم الوظائف التي تتم من خلال إدارة المرور هي:

تنظيم حركة السير في الطرقات.

كذلك تقوم الهيئة بعمل تحقيق في الحوادث على الطرقات.

وجمع المخالفات المرورية.

فوائد رقم المرور الموحد 993

هناك الكثير من الخدمات والفوائد التي تتم من خلال الاستعانة برقم المرور الموحد داخل المملكة، وذلك عن طريق التواصل عبر هذا الرقم من مختلف المناطق الموجودة بالسعودية والاستفادة من هذه الخدمات التي يوفرها ومنها:

باستخدام الرقم الموحد يمكن تحديد الرخصة الخاص بالسيارة.

كذلك يمكن من خلال الاتصال بالرقم طرح كافة الاستفسارات بخصوص الرخص سواء الخاصة بالقيادة أو رخصة السيارة.

كذلك يمكنك الاتصال بالرقم معرفة كافة المخالفات المرورية التي عليك لدفعها.

رقم المرور التابع لحوادث الطريق

يمكن من خلال رقم الحوادث 01221110000 التواصل مع هيئة المرور عند تعرض أحد السائقين إلى حادث مروري مفاجئ حتى تسارع الهيئة بإرسال الإسعاف لإنقاذ الأشخاص المصابين، كذلك يمكن التواصل مع هيئة المرور من مختلف المدن السعودية من خلال الأرقام التابعة للمدينة الخاص بك ومن أهم تلك الأرقام:

رقم مرور جازان 0173177147.

رقم المرور الخاصة بمدينة تبوك 0172382077.

مدينة الجوف 0146241646.

القصيم 0163811010.

بالنسبة للحدود الشمالية 0175321760.

مدينة الشارقة يتم التواصل من خلال رقم 0138260111.

أم بالنسبة لمدينة عسير يمكن التواصل من خلال رقم 0172242236.

مدينة جدة يمكن التواصل من خلال رقم 0125600449.

مدينة الرياض عن طريق رقم 011441111.

مكة المكرمة للتواصل على الرقم 0125601411.

بالنسبة لمدينة نجران يمكن التواصل عن طريق رقم 0173177147.

مدينة الطائف من خلال الرقم 0127468666.

غرامة المخالفات المرورية داخل المملكة

تقوم هيئة المرور داخل المملكة بفرض الغرامات على جميع المخالفات المرورية والتي تبدأ من مبلغ 100 ريال وتصل إلى 10000 ريال. وتشمل هذه الغرامات كافة المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة القانونية وغيرها والتي تبدأ قيمة الغرامة الخاصة بها من 150 ريال ومن الممكن أن تصل إلى 2000 ريال.