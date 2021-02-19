نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا لا يعمل حل المشكلة لجميع الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا لا يعمل من أكثر المشكلات التي تواجه الأفراد داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في تسجيل دخول جديد في توكلنا للاستفادة من الخدمات والتصاريح التي يقوم البرنامج بتقديمها للأفراد القائمين بالتسجيل به، حيث أن الأفراد بمجرد معرفة طريقة استخدام برنامج توكلنا يبدؤون في تسجيل الدخول للاستفادة من مميزات البرنامج، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حل مشكلة تطبيق توكلنا لا يعمل.

تطبيق توكلنا لا يعمل

هناك بعض المشاكل الفنية التي قد يواجها المستخدمين لتطبيق توكلنا ويجعلهم يتساءلون تطبيق توكلنا لا يعمل بالإضافة إلى وجود بعض المشاكل التي تظهر لهم نتيجة رغبتهم في تغيير بعض البيانات أو إزالة بعض المعلومات من القائمة الرئيسية في البرنامج.

مشكلة تطبيق توكلنا لا يعمل

يحتاج الأفراد الراغبين في التسجيل إلى ضرورة وجود حساب خاص بهم ضمن منصة أبشر والتي بدونها لا يستطيعون استكمال التسجيل، بالإضافة إلى بعض المشاكل الأخرى التي قد تظهر أمام المستخدم اثناء التسجيل منها كيف أشيل صورتي من توكلنا حيث لا يرغم بعض الأفراد من إبراز الصورة الشخصية لهم عبر التطبيق.

حل مشكلة تطبيق توكلنا لا يعمل

قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بإصلاح الخلل الذي أصاب التطبيق والمتمثل في أن يستمر تطبيق توكلنا في التوقف وعدم الاستجابة لأوامر المستخدم وتم حل هذه المشكلة عن طريق إصلاح المشاكل الموجودة في السيرفرات الخاصة بالبرنامج.

يمكن للأفراد عند ظهور مشكلة فنية مع البرنامج إزالة التطبيق وإعادة تنصيبه مرة أخري لكي يبدأ العمل من جديد، أو يتم في بعض أجهزة اندرويد والايفون أن يقوم الفرد بعمل إزالة لبيانات البرنامج بالكامل ومن ثم فتح البرنامج والبدء في تسجيل الدخول مرة أخري.

أيضًا هناك بعطل في تطبيق توكلنا والمتعلق بالمشكلات الخاصة بالإصدار القديم من اندرويد وبالتالي يتعين على مستخدم البرنامج ترقية النظام الحالي لأحدث إصدار له.

شروط توكلنا للأطفال

يبحث البعض عن شروط توكلنا للأطفال الذين تكون أعمارهم أقل من خمسة عشر عامًا حيث أنه في حالة زيادة العمر عن ذلك يتعين علي الفرد التسجيل منفردًا مع وجود رقم بطاقة هوية خاصة به، أما عن الشروط المتعلقة بتسجيل الأطفال فيجب:

أن يكون الطفل مسجل بسجل الأسرة.

أن يتم تفعيل رقم الطفل عبر منصة أبشر.

أن يتم تفعيل رقم الجوال الخاص بالطفل عبر منصة أبشر.

وفي حالة استيفاء هذه الشروط يمكن للطفل التسجيل بحساب مستقل في تطبيق توكلنا.