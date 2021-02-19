نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 دقيقة فقط من التقديم.. احصل علي تمويل يصل الي 30 الف ريال بفترة سداد 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الكثير من البنوك والشركات التمويلية بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية وقروض متعددة بمنتجات مميزة وأهم ما يميزها اتفاق صرف التمويل مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث يتم الموافقة سريعاً بعد طلب العميل للتمويل إذا اتفقت الأحكام والشروط المطلوبة من حيث العمر والمرتب والشروط العامة الأخري، وتُقدم تلك القروض لجميع الفئات بشروط متفاوتة تناسب كل فئة وتسهيلات للعميل عند الصرف والدفع دون مواجهة عوائق.

تٌقدم شركة أكسترا التمويلية الشهيرة منتج مميز جداً، حيث نذكر لكم زايا التمويل من خلال موقعنا ثقفني، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول والاستفادة من تمويلات الشركة بالشروط التي نوضحها لكم عبر المقال، كما يُقدم التمويل للمتقاعديين أيضاً، فقد تُقدم شركة أكستر تمويل شخصي يصل الي 30 الف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري للعميل.

مميزات تمويل شخصي شركة أكسترا

أهم مزايا تمويل شخصي من شركة أكسترا:

يُصرف التمويل بالاتفاق مع أحكام والشريعة الإسلامية، وتابع لمؤسسة النقد العربي.

يصل قيمة مبلغ التمويل لشركة أكسترا الي ضعف المرتب الشهري للعميل.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل.

فترات سداد مرنة ومريحة للعميل وتصل الي 24 شهر: 60 شهر (حسب قيمة التمويل).

تتميز الشركة في سرعة إنهاء الإجراءات والمعاملات للعميل دون وضع عوائق أو تأجيلات.

يبدأ قيمة التمويل من 4000 ريال سعودي كحد أدني ويصل الي 30 الف ريال كحد أقصي.

شروط الحصول علي تمويل أكسترا

أن يكون العميل يعمل لدي جهة معتمدة ومُعترف بها. أن لا يقل راتب العميل عن 12 الف ريال ولا يقل سنه عن 21 عاما ولا يزيد عن 25 عاماً. ألا يقل راتب العميل عن 5 الالاف ريال ولا يقل سنه عن 25 عاما ولا يزيد عن 60 عاماً. أن لا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر للمتقدم السعودي ولا تقل عن عاماً كاملاً للمتقدم الوافد أو المقيم.

شروط الحصول علي تمويل شركة أكستر للمتقاعد

شروط الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين:

لا يتخطى عمر المتقدم المتقاعد الـ 70 عاماً. ألا يقل مرتب العميل كحد أدني عن 5000 ألالاف ريال. يجب أن يكون المتقد مشترك في مؤسسة التقاعد العامة. الحد الأدنى للتمويل الذي يحصل عليه المتقاعد 4000 الالاف والحد0 الأقصى 30 الف ريال.