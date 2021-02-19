نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل الكفالة إلكترونيا وشروطها بالتفصيل في المملكة العربية السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة نقل الكفالة إلكترونيا من اكثر الأسئلة الهامة يتساءل عنها الكثير داخل المملكة العربية السعودية حيث الكثير من الكفلاء لديهم الرغبة في معرفه المدة التي يستغرقها من اجل نقل الكفالة حيث توفر وزاره الموارد البشرية خدمه نقل الكفالة بشكل إلكتروني من اجل توفير الوقت والجهد على المواطنين أيضا الجراءات لهم تعرف معكم على المدة المستغرقة لنقل الكفالة .

تعرف علي خدمه نقل الكفالة إلكترونيا

توفر وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة .نقل الكفالة إلكترونيا لجميع المواطنين من أبناء المملكة وذلك يتم بطريقه إلكترونية مما يساعد على نقل كفاله العامل الوافد من الكفيل القديم إلى الكفيل الجديد وذلك يتم ببعض الخطوات البسيطة التي حددتها الوزارة يتم بشكل إلكتروني دون دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل أو مكاتب الجوازات السعودية .

تعرف على مده نقل الكفالة بشكل إلكتروني

صراحة لوزارة الموارد والتنمية البشرية على المدة المستخرجة حول عمليه نقل الكفالة إلكترونيا لجميع الوافدين داخل السعودية حيث أوضحت أن المدة المستغرق حوالي 15 يوما عقب الحصول على موافقه وزاره الداخلية السعودية.وهي بذلك الفترة المقررة لإتمام الجراءات نقل الكفالة بعد الحصول على موافقه مكتب العمل. أن في حاله عدم استكمال الجراءات الخاصة بنقل كفاله. فان الداخلية ستعمل على رفض طلب بشكل آلي .

إجراءات نقل الكفالة بشكل إلكتروني

لابد عند التقديم على طلب نقل الكفالة في بعض الجراءات الهامة والتي سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.

أولا الحصول على موافقه من مكتب العمل بخصوص نقل الكفيل.

مراجعه مكاتب الجوازات من اجل تنفيذ المعاملة مع إجراءات عمليه نقل الكفالة من كفيل إلى كفيل أخر بشكل إلكتروني.

ثم بعد ذلك تقديم طلب نقل الكفالة.

الحصول على موافقه الكفيل الأول على طلب نقل كفاله إلى الكفيل الثاني.

طريقه نقل كفاله عامل وافد إلكترونية

أولا يجب الدخول في البداية إلى موقع وزاره التنمية البشرية.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة في الصفحة الرئيسية للموقع.

بعد ذلك عليك الدخول إلى دليل الخدمات الإلكترونية ثم يقوم بتسجيل الدخول في الموقع بكتابه البيانات الشخصية الخاصة . رقم الهوية وكلمه المرور.

تحديد المنشأة التابعة له وبعد ذلك سوف يظهر أمامه العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها اختيار نقل خدمه عامل وافد.

الإقامة الخاصة بالعاملين الوافد الذي يرغب في نقل كفالته.

بعد ذلك سيظهر لك صفحه خاصه ببيانات الوقت والتي تكون رقم الإقامة الاسم المنشأة.

الموافقة على محضر التعهد.لضمام عملية نقل الكفالة

يتم الحصول علي مراجعة الكفيل الحالي علي عملية النقل من خلال حسابه الإلكتروني وبعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة في حالة وجود مراجعه بالجوازات لإصدار رخصه أقامة جديده.