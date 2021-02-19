نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي schools.madrasati وخدمات الفصل الدراسي الثاني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنشأت وزارة التربية والتعليم بالسعودية منصة مدرستي حرصه علي جوده التعليم والتميز، وأيضا لحماية الطلاب من العدوى بفيروس كورونا، وتنشر منصة مدرستي المقررات التعليمية لجميع المراحل سواء ابتدائي متوسط ثانوي وفيها فيديوهات وأسئلة متنوعه والإلاف من المحتويات التعليمية الإلكترونية، وعبر منصة مدرستي سيتمكن المعلمون والمعلمات من التواصل مع الطلاب في الفصول الافتراضية والتفاعل معهم وكذلك الإجابة على أي سؤال من الطلاب وتطبيق الامتحانات الإلكترونية عبر المنصة التعليمية.

طريقه دخول الطلاب إلى منصة مدرستي عبر توكلنا

أولا يتم الدخول إلى موقع توكلنا من أي جهاز كمبيوتر أو لا بتوب

ثم قم بالتسجيل في الموقع إذا كانت هذه أول مره تدخل فيها أو اكتب بياناتك إذا كنت مسجل في توكلنا

نقوم بتسجيل دخول إلى موقع توكلنا عن طريق رقم الهوية وكلمه المرور اضغط على التالي

سوف يصلك بعدها رمز على الجوال المسجل في ابشر قم بكتابته وبذلك تم تسجيل الدخول

بعد الدخول إلي الصفحة الرئيسية لموقع توكلنا

ادخل على بيانات منصة مدرستي حيث تظهر أمامك ارسال كلمة مرور نضغط عليها

سيتم ارسال بيانات دخول ورقم المرور على الجوال الخاص بك إلي منصة مدرستي ويمكن تغيير رقم المرور بعد ذلك

بعد الدخول إلي منصة مدرستي تختار أول قسم وهي الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب

قم بكتابه اسم مستخدم الذي كان قد أعطاه لك في بيانات منصة مدرستي وكلمة المرور المؤقت ثم قم بتسجيل الدخول

الخدمات الجديدة على منصة مدرستي

تم إضافة عدد من الخدمات الجديدة على منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي و من بينها

تحسين الجدول الدراسي تطبيق مصحف مدرستي خدمه إدراج الأهداف التعليمية خدمه بنك الإثراءات لرفع المواد الاثراءية على المنصة خدمه الإعلانات ونشرها على مستوى المدرسة والفصل خدمه تحكيم المحتوى من قبل المشرف التربوي