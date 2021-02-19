نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب وبدون ضمان ولا يحتاج إلي وجود الكفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سلفة المعروفة بالمملكة العربية السعودية يصل إلي 5000 ريال سعودي ولا يحتاج إلي تحويل راتب وبدون ضمان ولا يحتاج إلي وجود كفيل، من المعروف أن تمويلات سلفة من أسهل التمويلات التي يمكن للمواطن الحصول عليها وأنها تعطي شروط سهله ومتيسرة وتناسب جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودي ولأكنها لا توفر تمويلات للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودي، ولذا سوف نوضح لكم من خلال مقالنا هذا كيف يمكنكم الحصول علي تمويلات سلفة السعودية والشروط التي وفرها البنك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.

كيفية التقديم علي تمويل سلفة السعودية

يمكن للعميل الراغب في التقديم علي التمويل الشخصي الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص لمنصة سلفة.

يجب علي المتقدم التسجيل بجميع البيانات المطلوبة لكي يتمكن المواطن من الحصول علي التمويل الشخصي.

يجب أن يقوم العميل بإرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

تقديم صورة من الهوية الشخصية الوطنية للعميل المتقدم.

يمكنك القيام بتحديد مبلغ التمويل.

سوف يتم ارسال رسالة لكم بعد قيل بالرد بالموافقة أو الرفض إذا توافق جميع الشروط المطلوبة.

الشروط التي يجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفة

يشترط التمويل المقدم من منصة سلفة الالكترونية أن يكون المواطن سعودي الجنسية فقط ولاكن التمويل ليس متوفر للمقيمين داخل أراضي المملكة العرية السعودية. لا يمكن الحصول علي التمويل المقدم من تمويل سلفة إذا كان عمر العميل المقدم اقل من ثمانية عشر عام. مدة خدمة العمل للعميل المتقدم لا بد أن تقل عن ستة اشهر. الراتب الشهري الخاص بالعميل يجب أن لا يقل عن ثلاثة ألاف ريال سعودي. يجب توافر جميع الشروط والمستندات المطلوبة لدي العميل لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي.

مميزات تمويل سلفة

يمتلك تمويل سلفة السعودي العديد من المميزات في تقديم تمويلاته الشخصية ومن أهمها انه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تقدم منصة سلفة التمويل فوري يمكن للعميل الحصول علية في خلال 15 دقيقة الموافقة الشروط المطلوبة، حيث يتميز التمويل أيضا انه لا يحتاج إلي تحويل راتب ولا ويحتاج إلي وجود الكفيل وهذه من اهم المميزات التي يبحث عنها العميل عند التقديم علي التمويل الشخصي، ويقدم التمويل أيضا العديد من التسهيلات عند الحصول علي التمويل.