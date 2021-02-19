نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع سكني.. تعرف على طريقة التسجيل للحصول على دعم الوحدات السكنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر وزارة الإسكان من خلال موقعها على الإنترنت موقع ومنصة سكني الذي يقدم الدعم للأسر السعودية للحصول على مسكن مناسب من خلال مجموعة من البرامج والمنتجات التي يقدمها البرنامج، سوف نتعرف على خطوات التسجيل في موقع سكني وأهم المبادرات التي قدمها من خلال الموقع.

التسجيل على موقع سكني

يتمكن الأفراد من التسجيل على موقع ومنصة سكني التابعة لوزارة الإسكان من خلال عدة خطوات من أجل التقديم على المبادرات ومنتجات برنامج سكني ويمكن التسجيل كالتالي:

الذهاب على موقع سكني على الإنترنت.

الانتقال على تسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية الوطنية والضغط على مربع التحقق.

أو يمكن التسجيل من خلال النفاذ الوطني الموحد وكتابة البيانات التالية:

اسم المستخدم، وكلمة المرور ونقل رمز الصورة والضغط على تسجيل الدخول.

الانتقال إلى الخطوة التالية وهي تلقي رسالة التحقق وكتابتها على الموقع.

يقوم النظام بالتحقق من البيانات ثم إرسال رسالة الترحيب في الموقع.

يتم الانتقال مباشرة إلى موقع سكني وتسجيل الدخول.

طريقة حجز الوحدات السكنية

يستطيع الأفراد من مواطني المملكة العربية السعودية من خلال برنامج وموقع سكني الحصول على الوحدات السكنية المناسبة والتقديم عليها من خلال الموقع عن طريق مجموعة من الخطوات منها:

الدخول على برنامج سكني عبر موقع وزارة الإسكان.

اختيار المبادرات والدخول على برنامج سكني.

تسجيل الدخول على البرنامج ثم التعرف على المنتجات السكنية من وحدات وفلل، وأراضي.

اختيار المبادرة المناسبة والتقديم عليها، الموافقة على الشروط المطلوبة.

الانتقال على متابعة الطلب ومعرفة الموافقة عليه ومقدار الدعم المقدم من وزارة الإسكان.

استكمال خطوات التقديم بعد الموافقة على الطلب ورفع الأوراق المطلوبة وفقاً للشروط التي وضعتها وزارة الإسكان.

توفر وزارة الإسكان الوحدات التي تبدأ من 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال.

يهدف برنامج سكني على زيادة نسبة التملك في الممكلة.