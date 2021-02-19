نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا بطاقة الائتمان فيزا البلاتينية الراجحي بصيغة المرابحة Visa Platinum في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول اليوم مزايا بطاقة الائتمان فيزا البلاتينية الراجحي، حيث يُعد مصرف الراجحي أحد أهم وأكبر المصارف التي تتعامل مع كل ما يتوافق الشريعة الإسلامية في العالم، حيث بدأ انطلاق المصرف منذ ما يتجاوز الخمسين عاما، كما أن رأس مال مصرف الراجحي قد وصل إلى 25 مليار ريال سعودي، كما أن لديه شبكة واسعة تضم أكثر من 500 فرع، وسنتحدث اليوم عن بطاقات مصرف الراجحي ومن أهمهم البطاقة الرقمية من مصرف الراجحي، سفر بلس، بطاقة المرابحة سيجنيتشر، بطاقة المرابحة إنفينيت، وبطاقة الائتمان فيزا البلاتينية وهي حديثنا اليوم.

مزايا بطاقة الائتمان فيزا البلاتينية الراجحي

من المعروف عن بنك الراجحي مزايا بطاقاته المتميزة في التسوق ومن مظاهر ذلك أنه يمنح حاملي بطاقة فيزا البلاتينية برنامج مكافأة يتيح لهم إمكانية الفوز بنقطة عند الشراء المحلي بقيمة ريال واحد، ونقطتين عند الشراء الدولي كما أن هناك عدة خيارات للمكافآت ليتمكن العميل من الإستفادة عند تحويل النقاط، كما أنه يمنح لعملاءه فرصة السحب النقدي سواء محليا أو دوليا حتى 30 % من حد البطاقة الائتماني، كما يتمتع العملاء بمرونة في السداد على ألا يقل المبلغ عن 5 % من المبلغ المستحق شهريا.

تٌتيح بطاقة الائتمان فيزا البلاتينية من مصرف الراجحي لحامليها بطاقة إضافية بشكل مجاني لجميع أفراد أسرة العميل وبنفس مزايا بطاقته الأساسية ليتمتعون بإمكانية استخدام البطاقة، ويُتيح أيضا إمكانية الدخول بشكل مجاني لأكثر من 25 صالة انتظار مطار حول العالم، مزايا حصرية مع خدمة kiwi collection وهي أكبر مجموعة في العالم تقدم لك أفضل الفنادق الفاخرة،برنامج ” 0% تساهيل” يتيح لك تحويل قيمة مشترياتك إلى أقساط شهرية ثابتة بدون رسوم وبنسبة ربح 0% من خلال إحدى المحلات التجارية المشاركة، كما يُسهل إمكانية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى برنامج حماية المشتريات للأغراض المفقودة أو المسروقة أو التالفة التي تم شرائها باستخدام البطاقة وبرنامج تمديد ضمان المنتجات لضعف المدة عند استخدام البطاقة لشراء السلع المضمونة.

الشروط والمستندات المطلوبة

يجب على العميل تقديم طلب للحصول على بطاقة فيزا البلاتينية من مصرف الراجحي وذلك عبر تطبيق الراجحي أو زيارة أقرب فرع إليك ، وذلك مع تقديم عدد من المستندات اللازمة وهي:

يجب على العميل أن يكون لديه حساب جاري لدى المصرف.

يجب على العميل إرفاق صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

يجب على العميل إرفاق خطاب تعريف من جهة العمل.

يجب على العميل تعبئة نموذج الطلب.

على المتقدم أن يستوفي شروط ومتطلبات مصرف الراجحي و “سمة” للبطاقات الائتمانية.

رسوم فيزا المرابحة البلاتينية

قد وضع مصرف الراجحي رسوم خاصة لللحصول على بطاقة الائتمان فيزا البلاتينية حيث تبلغ الرسوم السنوية 490 ريال سعودي، كما يتمكن لعميل من الحصول على بطاقتان بشكل مجاني، وعند الحصول على بطاقة إضافية ثالثة أو أكثر يتم دفع 190 ريال سعودي، كما أنه بمعدل ربح ثابت لكل شهر للتمويل المصاحب للبطاقة 1.99 % ، كما أن رسوم العمليات الدولية2.75 % ورسم إعادة إصدار البطاقة 50 ريال سعودي.

هذا وقد قدمنا لكم مزايا بطاقة الائتمان فيزا البلاتينية الراجحي منها برنامج مكافأة وفرصة السحب النقدي حتى 30 % من حد البطاقة الإئتمانية، كما يمنحك بطاقة مجانية لأفراد عائلتك والعديد من المزايا الأُخرى، كما تحدثنا تفصيلاً عن شروط الحصول على البطاقة والمُستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الرسوم التي سيتم دفعها للحصول على البطاقة.