مختص في الأرصاد الجوية: لهذا السبب انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ.. وهذه فرص تكون الثلوج مجددًا

بلادي – الرياض :
كشف المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي، أسباب انخفاض درجات الحرارة بفارق واضح عن الأيام السابقة.
وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن كتلة هوائية باردة قادمة من المناطق القطبية ساهمت بانخفاض درجات الحرارة بفارق 10 درجات عن الأيام السابقة.
وتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدى اليومين القادمين، ثم تبدأ في الارتفاع تدريجيًا بعد تجانس الكتلة الهوائية الباردة.
وأشار إلى أن فرص تكون الثلوج في تبوك قد انتهت تمامًا، وإن كانت درجات الحرارة سوف تستمر منخفضة حتى نهاية الأسبوع، ثم تبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي.
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