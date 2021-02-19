أمير القصيم يقدم العزاء لقائد قوات الطوارئ في وفاة ابنه

بلادي – الرياض : واسى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، قائد قوات الطوارئ بالمنطقة العميد عمر القويز في وفاة ابنه فارس. وقدَّم واجب العزاء لوالد الفقيد، سائلًا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. من جانبه، أعرب العميد القويز عن خالص شكره لأمير المنطقة لتقديمه واجب العزاء.

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