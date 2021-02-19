وفاة وإصابة 17 شخصاً في حـادث تصادم بين مركبتين بسبب السرعة الزائدة على طريق مكة – جدة

بلادي – الرياض :

توفي شخص وأصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة نتيجة تصادم حافلة مع مركبة بعد كوبري الحرس الواقع على طريق مكة – جدة السريع.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أبو زيد، أن حـادث التصادم وقع نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة، وقُدمت للمصابين العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية التي باشرت الموقع.

وأشار إلى أنه تم نقل 15 مصابًا إلى المستشفى، وبينهم حالتان خطيرتان، فيما عولجت حالة واحدة بالموقع.