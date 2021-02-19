بلادي – الرياض :
توفي شخص وأصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة نتيجة تصادم حافلة مع مركبة بعد كوبري الحرس الواقع على طريق مكة – جدة السريع.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أبو زيد، أن حـادث التصادم وقع نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة، وقُدمت للمصابين العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية التي باشرت الموقع.
وأشار إلى أنه تم نقل 15 مصابًا إلى المستشفى، وبينهم حالتان خطيرتان، فيما عولجت حالة واحدة بالموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة وإصابة 17 شخصاً في حـادث تصادم بين مركبتين بسبب السرعة الزائدة على طريق مكة – جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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