نائب وزير الصناعة: شركة التعدين ستوفر بيئة جاذبة للمستثمرين

بلادي – الرياض :

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين نائب رئيس الشركة السعودية لخدمات التعدين، المهندس خالد المديفر، أن الشركة تلعب دورا مهما في توفير بيئة جاذبة ومشجعة للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح، بعد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الشركة ستعمل على تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية وتقويم خطط الإغلاق وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية.

وأضاف أن الشركة ستتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يُحقق استدامة القطاع، إضافة إلى تدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك.

يُذكر أن الاجتماع ناقش عددًا من القرارات، من بينها الموافقة على لائحة عمل المجلس، ولوائح عمل اللجان المنبثقة عنه، كما وافق على تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة للشركة.