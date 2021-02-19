أستاذ طب نفسي: اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الرجال مثل النساء

بلادي – الرياض :

كشف أستاذ الطب النفسي المساعد بجامعة الطائف، حسين آل عماد، مدى احتمالية إصابة الرجال باكتئاب ما بعد الولادة.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن هذا النوع من الاكتئاب ليس حكرًا على الأمهات، ولكن يشعر به بعض الآباء نتيجة فقدان الخبرة اللازمة في التعامل مع الطفل.

وأبان أن بكاء الأطفال المتكرر لأسباب المختلفة، بالإضافة إلى بعض الضغوطات التي قد تسببها الأم، قد يؤديان إلى شعور الأب باكتئاب ما بعد الولادة.