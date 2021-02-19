بلادي – الرياض :
كشف أستاذ الطب النفسي المساعد بجامعة الطائف، حسين آل عماد، مدى احتمالية إصابة الرجال باكتئاب ما بعد الولادة.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن هذا النوع من الاكتئاب ليس حكرًا على الأمهات، ولكن يشعر به بعض الآباء نتيجة فقدان الخبرة اللازمة في التعامل مع الطفل.
وأبان أن بكاء الأطفال المتكرر لأسباب المختلفة، بالإضافة إلى بعض الضغوطات التي قد تسببها الأم، قد يؤديان إلى شعور الأب باكتئاب ما بعد الولادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ طب نفسي: اكتئاب ما بعد الولادة يصيب الرجال مثل النساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.