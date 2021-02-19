“فايزر” تعلن انتهاء مشكلة تخزين لقاح كورونا

بلادي – الرياض :

أعلنت شركة “فايزر”، اليوم الجمعة، انتهاء معضلة تخزين لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة، التي قدمت بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن اللقاح لا يحتاج في تخزينه أي مجمدات عميقة باهظة الثمن.

وأظهرت البيانات أن اللقاح مستقر عند تخزينه في درجات حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 25 تحت الصفر، وهو مستوى شائع الوجود في المجمدات الصيدلانية والثلاجات.

وذكرت الشركة الأمريكية، المشاركة لنظيرتها الألمانية “بيونتيك” في تصنيع اللقاح، أنها طالبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتحديث تصريحها بشأن اللقاح، وذلك من أجل السماح بتخزين القوارير في درجات الحرارة المذكورة لمدة أسبوعين كبديل أو مكمل للمجمدات الباردة.

يُذكر أن الشركة كانت قد أعلنت في السابق أن اللقاح يحتاج للتخزين في درجات حرارة تتراوح ما بين 60 إلى 80 درجة تحت الصفر.