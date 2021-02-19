“متحدث جامعة الملك خالد”: إجبار عضوة هيئة التدريس الطالبات على لبس معين اجتهاد شخصي

بلادي – الرياض :
كشف المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد، مفرح القحطاني، أن إجبار إحدى عضوات هيئة التدريس للطالبات في إحدى الكليات الطبية على ارتداء لبس معين خلال حضورهن للمحاضرات العملية اجتهاد شخصي.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية اليوم (الجمعة)، أن الجامعة لديها لائحة متعلقة باللبس تتوافق مع الذوق العام.
وأشار إلى أنه تم إخطار الطالبات بإلغاء التقيد بما صدر من عضوة هيئة التدريس، ما دام لبسهن يتوافق مع ما هو موجود في لائحة الجامعة.
وكانت عضوة هيئة التدريس ألزمت الطالبات بلبس النقاب وتنورات واسعة وجوارب طويلة.
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