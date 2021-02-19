طقس السبت: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تشمل الحالة المطرية مناطق الرياض، القصيم، حائل، والمنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في جازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في طريف.
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