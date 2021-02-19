مداهمة مقهى يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة لرواده من خلال باب سري بجدة

بلادي – الرياض : أغلقت أمانة محافظة جدة، مقهى يمارس النشاط بشكل مخالف من خلال باب سري. وأوضحت أن المقهى يقدم الطلبات الداخلية والشيشة والمعسلات لرواد المقهى الواقع في نطاق بلدية جدة التاريخية، ما يخالف الإجراءات الاحترازية المقررة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وأكدت أمانة جدة مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت، حفاظًا على الصحة العامة.

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