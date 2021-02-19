رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب 1442 عبر توكلنا مايكروسوفت تيمز

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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب 1442، بدأ جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين في المملكة العربية السعودية البحث عن رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب 1442 ، وذلك من أجل فتح حساب من خلال مايكروسوفت تيمز واستخدام كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة مدرستي توكلنا لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذا التقرير سنتعرف على منصة مدرستي وكيفية التسجيل في منصة مدرستي عن طريق تطبيق توكلنا وفتح حساب من خلاله والحصول على بيانات تسجيل الدخول منصة مدرستي للطالب.

منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب

منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب 1442 ، يأتي تفعيل منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا تزامناً مع بيان وزارة التعليم السعودية بتمديد العمل بسير عملية التعليم عن بعد وذلك بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العالم أجمع، كما يأتي ذلك ضمن العمليات الاحترازية والتدابير اللازمة لتلاشى العدوي والوباء المميت، وأطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للطالب والمعلمين وأولياء الأمور في ذات الوقت.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة التعليم السعودية يوم الأربعاء الماضي أنه سيتم استمرار عملية التعليم عن بعد خلال بداية الفصل الدراسي الثاني بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني عبر منصة مدرستي التعليمية وتستمر العملية حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب 1442

وخلال ذلك بات الجميع مهتماً في الحصول على رابط تسجيل دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا والذي يُتيح خدمة الحصول على بيانات التسجيل في منصة مدرستي فيما يهتم الكثير أيضاً من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بجميع ما يتعلق بمنصة مدرستي وتطبيق تيمز لمتابعة الدراسة عن بعد.

ومن خلال تطبيق توكلنا يُمكن إتمام عملية تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب, المعلم, ولي الأمر وذلك من خلال بعض الخطوات الهامة التي نتعرف عليها في السطور المقبلة.

طريقة تسجيل منصة مدرستي 1442

أولاً يتم تحميل تطبيق توكلنا بعد أن توافرت خدمة توكلنا مدرستي، لذلك أصبح من الخطوات الهامة التي من ستتمكن في استخدام تطبيق منصة مدرستي التعليمية ، والآن مع طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1442.

أعلنت وزارة التعليم السعودية إتاحة تفعيل حساب منصة مدرستي للتعليم عن بعد عبر تطبيق توكلنا وذلك من خلال الخطوات التالي:

تنزيل تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص بكم.

الدخول على حسابي.

اختيار بيانات منصة مدرستي.

اختيار اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار أيقونة إرسال ليتم الحصول على معلومات دخول منصة مدرستي.

الانتقال بعد ذلك، تسجيل دخول منصة مدرستي من خلال الرابــــط وتسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت اوفيس.

ودعت وزارة التعليم السعودية الطلاب لتحميل تطبيق تيمز Microsoft Teams بهدف تسهيل حضور الفصول الافتراضية الموضحة بالجدول الدراسي، رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب 1442 تطبيق توكلنا، منصة مدرستي تسجيل دخول مايكروسوفت ، هذا وسنتابع كل ما هو جديد فمن المتوقع أن يتم إجراء تحديث جديد فيما يخص منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد.