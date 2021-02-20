شروط تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

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عمر شويل - جدة شروط تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الإجتماعية فيستهدف بنك التنمية الإجتماعية تقديم العديد من التمويلات سواء الشخصية أو الأعمال التى تخدم المواطن السعودي بالسعودية فيستهدف تمويل العمل الحر المواطنين السعوديين الذين لديهم دخل بسيط ولايستطيعوا مواجهة المعيشة واعبائها لذلك يستطيع المواطن الحصول على العديد من القروض الميسرة من بنك التنمية الإجتماعية
شروط تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية
تمويل العمل الحر يستهدف المواطنين والمواطنات السعوديين ومتاح تمويل نفاذ بعد توافر شروط الحصول على التمويل
- تمويل العمل الحر متاح للعملاء الذين لديهم الجنسية السعودية
- يشترط أن لا يكون العميل المتقدم ليس عليه أى التزامات اخرى لدى بنك التنمية الاجتماعية
- المواطن السعودي طالب الحصول على تمويل العمل الحر لا يقل عمره عن 18عام و60 عام كحد أقصى
- لابد من أن يكون المواطن المتقدم راتبه الشهري لا يتعدى 14 ألف ريال سعودي
- على العميل المتقدم للحصول على تمويل نفاذ تحديد النشاط الذى يريد مزاولة
انواع قرض العمل الحر من بنك التنمية الإجتماعية
وفر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منتج نفاذ وهو تمويل العمل الحر والذى وفر نوعين من التمويل
- تمويل نفاذ النقدي والذى يصل قيمة التمويل فيه إلى 60 ألف ريال سعودي
- قرض نفاذ العيني والذى يصل قيمة التمويل إلى 150 ألف ريال سعودي
متطلبات الحصول على تمويل نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية
وفر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية متنوعة ويستطيع العميل الحصول عليه بعد تقديم مجموعة من المستندات وهي كما يلي
- على العميل تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية
- تقديم العنوان الوطني
- على المواطن المتقدم تقديم رقم الايبان
- تقديم شهادة العمل الحر
- تقديم رقم الهاتف
طريقة الحصول على تمويل العمل الحر ببنك التنمية الاجتماعية
يتمكن المواطن طالب الحصول على منتج نفاذ من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية واختبار المنتج وإدخال البيانات المطلوبة
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