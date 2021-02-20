شروط تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

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عمر شويل - جدة شروط تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الإجتماعية فيستهدف بنك التنمية الإجتماعية تقديم العديد من التمويلات سواء الشخصية أو الأعمال التى تخدم المواطن السعودي بالسعودية فيستهدف تمويل العمل الحر المواطنين السعوديين الذين لديهم دخل بسيط ولايستطيعوا مواجهة المعيشة واعبائها لذلك يستطيع المواطن الحصول على العديد من القروض الميسرة من بنك التنمية الإجتماعية

شروط تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية

تمويل العمل الحر يستهدف المواطنين والمواطنات السعوديين ومتاح تمويل نفاذ بعد توافر شروط الحصول على التمويل

تمويل العمل الحر متاح للعملاء الذين لديهم الجنسية السعودية

يشترط أن لا يكون العميل المتقدم ليس عليه أى التزامات اخرى لدى بنك التنمية الاجتماعية

المواطن السعودي طالب الحصول على تمويل العمل الحر لا يقل عمره عن 18عام و60 عام كحد أقصى

لابد من أن يكون المواطن المتقدم راتبه الشهري لا يتعدى 14 ألف ريال سعودي

على العميل المتقدم للحصول على تمويل نفاذ تحديد النشاط الذى يريد مزاولة

انواع قرض العمل الحر من بنك التنمية الإجتماعية

وفر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منتج نفاذ وهو تمويل العمل الحر والذى وفر نوعين من التمويل

تمويل نفاذ النقدي والذى يصل قيمة التمويل فيه إلى 60 ألف ريال سعودي

قرض نفاذ العيني والذى يصل قيمة التمويل إلى 150 ألف ريال سعودي

متطلبات الحصول على تمويل نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية

وفر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية متنوعة ويستطيع العميل الحصول عليه بعد تقديم مجموعة من المستندات وهي كما يلي

على العميل تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية

تقديم العنوان الوطني

على المواطن المتقدم تقديم رقم الايبان

تقديم شهادة العمل الحر

تقديم رقم الهاتف

طريقة الحصول على تمويل العمل الحر ببنك التنمية الاجتماعية

يتمكن المواطن طالب الحصول على منتج نفاذ من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية واختبار المنتج وإدخال البيانات المطلوبة