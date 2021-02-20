نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال 1443 وأعمار القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور ، أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للصف الأول الإبتدائي ومرحلة رياض الأطفال وذلك بالنسبة للطلاب الجدد، كما أعلنت أيضا وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد التسجيل في موقع نور لطلاب رياض الأطفال وأيضا عن الأعمال التي يتم قبولها، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على موعد التسجيل في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال وأيضا التعرف على الأعمار التي يتم قبولها للتقديم، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

خطوات التسجيل في نظام نور 1443

يتم التسجيل في برنامج نور من قبل ولي الأمر عن طريق الدخول إلى موقع نظام نور للتعليم عن طريق شبكة الأنترنت، ثم التسجيل في نظام نور من قبل المستخدم سواء كان ولي أمر الطالب أو أحد مسؤولي الروضة، أما في حالة الرغبة في التسجيل من قبل مستخدم جديد فيجب عليه النقر على أيقونة ( تسجيل لولي أمر جديد ) وإتباع باقي الخطوات بشكل صحيح ليتم التسجيل بنجاح، وسوف نعرض لكم خلال الأسطر القليلة القادمة عن موعد التسجيل التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية .

أعمار القبول في مرحلة رياض الأطفال في نظام نور

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن ثلاث مستويات للقبول في مرحلة رياض الأطفال 1443، وهذه هي المستويات التي حددتها الوزارة للتسجيل في موقع نظام نور :

المستوي الأول : بداية من عر الثلاث سنوات وذلك من تاريخ 14 أكتوبر 2016 ميلاديا وحتي تاريخ 2 أكتوبر عام 2017 ميلاديا اللذين يكون سنهم تحت سن الأربع سنوات .

المستوي الثاني : للأطفال اللذين أكملوا الأربع سنوات والأطفال اللذين يبلغ سنهم تحت الخمس سنوات، وذلك من تاريخ 14 أكتوبر 2016 ميلاديا وحتي تاريخ 2 أكتوبر 2017 ميلاديا .

المستوي الثالث : للأطفال اللذين لم يكملوا السنة الخامسة واللذين عمرهم تحت 6 سنوات، وذلك من تاريخ 6 نوفمبر 2014 ميلاديا وحتي تاريخ 25 أكتوبر 2015 ميلاديا .

مواعيد التسجيل في نظام نور للمرحلة الثالثة 1443

يبدأ التقديم في بوابة نور للمرحلة الثالثة في يوم 26 فبراير الجاري 2021 ميلاديا، الموافق يوم 14 رجب 1442 هجريا، ويكون هذا التقديم متاح للطلاب اللذين تكون جنسيتهم سعودية من أب سعودي وأم سعودية، ومتاح أيضا للطلاب اللذين تكون أمهم سعودية وأب غير سعودي، وذلك للتقديم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بتحفيظ القرآن .

مواعيد التسجيل في مرحلة رياض الأطفال

أعنت أيضا وزارة التربية والتعليم عن موعد التسجيل في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال، والذي بدأ في العام الماضي في يوم 13 يوليو 2020 ميلاديا، وأعلنت أيضا الوزارة بأن التقديم سوف يظل متاح طوال العام الدراسي الجديد .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواعيد التسجيل في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وعن الأعمار التي يتم قبولها للتسجيل .