منتج سلفة الكاش بدون تحويل الراتب وإيداع نقدي فوري

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عمر شويل - جدة منتج سلفة الكاش بدون تحويل الراتب منتج تمويلي متوفر لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ومرخص من مؤسسة النقد العربي السعودي بمبالغ مالية فورية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد كما تعمل منصة سلفة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل وذلك بعد التأكد من تطبيق جميع الشروط والضوابط التي حددتها المنصة ورفع كافة الاوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب ، وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية اول منصة للتمويل الشخصي الطارئ والسريع في المملكة كما حصلت منصة سلفة علي اول ترخيص من البنك المركزي السعودي . كيفية الاستفادة من تمويل سلفة الكاش في البداية يقوم الشخص الذي يرغب في الحصول على المنتج بتحديد مبلغ التمويل وتحديد فترة السداد التي تلائم إلتزماته. وتاتي الخطوة الثانية في ملئ البيانات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل وبعد ذلك رفع جميع المستندات الداعمة لبيانات الشخص المتقدم بالطلب. وتأتى الخطوة الأخيرة متمثلة في إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل وذلك فور اكتمال كافة البيانات المطلوبة. خصائص منتج سلفة الكاش منتج تمويل شخصي متطابق مع احكام الشريعة الإسلامية في المملكة. تعمل منصة سلفة علي تسريع عملية الموافقة علي الطلب وذلك خلال 15دقيقة. جدولة مريحة الأقساط الشهرية بحيث تكون علي دفعات مع نزول الراتب الشهري للمتقدم بالطلب. تسعي منصة سلفة علي تشفير البيانات الخاصة بالعميل علي الإنترنت. يتميز منتج سلفة الكاش بأنه بدون تحويل الراتب الخاص بالشخص المتقدم بالطلب. إيداع فوري لمبلغ التمويل وذلك عند اكتمال كافة البيانات الخاصة بالطلب. تمويل شخصى بهامش ربح تنافسى. شروط طلب المنتج ورابط التقديم يشترط للاستفادة من المنتج ان يكون العميل المتقدم من المواطنين السعوديين.

الحد الأدني لعمر الشخص المتقدم بالطلب هو 18 سنة.

الحد الأدنى للراتب الشهري الذى يحصل عليه العميل المتقدم بالطلب هو 3000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في الوظيفة الخاصة بالعميل المتقدم بالطلب يشترط أن تكون لا تقل عن ستة أشهر.

للتقديم على طلب الحصول على منتج سلفة الفوري بدون تحويل الراتب عن طريق إنشاء حساب علي رابط تمويل سلفة وملئ النموذج بكافة البيانات المطلوبة. الوثائق المطلوبة نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي المتقدم بالطلب.

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يلزم لاستكمال الطلب رفع أوراق الوظيفة الخاصة بالعميل المتقدم بالطب. منصة أبشر الإلكترونية تُعلن بدء تسجيل مواطني دول التعاون الخليجي

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