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عمر شويل - جدة تعرف علي الحالات التي حددتها التأمينات الاجتماعية لإيقاف صرف ساند 2021 حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة وشروط الحصول على دعم ساند للعاطلين عن العمل، وقد قامت التأمينات الاجتماعية بالتوضيح من خلال حسابها الرسمي على موقع توتير أن نسبة الاشتراك في دعم ساند هي 1% من الأجر المسجل، ووفقا لما حددته التأمينات الاجتماعية أنه يمكن للعامل الحصول علي تعويض ضد التعطل عن العمل ساند وقد يستغرق الطلب مدة 3 أشهر من تاريخ ترك العمل، ويعمل نظام ساند على توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين الذين تعطل عنهم العمل بشكل مفاجئ، كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يحصل للعاطل من دعم ساند على60% من أجره لمدة 3 أشهر بحد أقصى 9 ألاف ريال سعودي و50% لمدة 9 أشهر بحد أقصى 7500 ريال سعودي.

حالات إيقاف صرف ساند 2021

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الحالات لإيقاف صرف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” لدعم العامل السعودي، ومن ضمن هذة الحالات ما يلي:

في حال إذا لم يلتزم المتعطل عن بالتدريب دون سبب مقبول. تكون الحالة الثانية في إيقاف صرف دعم ساند إذا أصبح للمتعطل عن العمل دخل من عمل أو نشاط خاص. إذا لم يلتزم الموظف المعطل عن العمل بالتعليمات والتوجيهات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يمنع صرف دعم ساند إذا أصبح المتعطل عن العمل غير قادر العمل. في حال إذا غادر المتعطل عن العمل المملكة العربية السعودية خلال شهرين متصلين أو متقطعين خلال فترة صرف الدعم. إذا لم يتم التسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية “طاقات” يمنع صرف الدعم. لا يمكن صرف الدعم إذا وصل المتعطل عن العمل سن 60 عام وكان مستحقا للمعاش تبعا لإحكام التأمينات. لا يستطيع المتعطل عن العمل صرف دعم ساند إذا تكاسل عن البحث عن عمل بجدية ونشاط. و أخيرا في حال توفي المتعطل عن العمل يتم إيقاف صرف دعم ساند.

شروط الاشتراك في نظام ساند 2021

يحق للمشترك في ساند الحصول على الدعم في حال توافرت فيه الشروط التى وضعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفيما يلي الشروط:

يشترط أن يكون عمر المتقدم بطلب الدعم لا يتجاوز 60 عاما. يشترط أن يكون المستفيد من دعم ساند قادر على العمل. على المشترك الالتزام بالتدريبات التى تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أن يكون المستفيد من دعم ساند سعودي الجنسية. يجب أن يكون المستفيد عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهر التي تسبق تقدمه للمرة الأولى للحصول على الدعم.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية سعت لتحقيق العيشية الكريمة لرعاياها وذلك عن طريق نظام ساند، وكما يمكن التعرف علي خطوات التسجيل في نظام ساند 2021 و شروطه.