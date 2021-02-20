نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب تداول استثماري مجاني لدى بنك الإنماء لبيع وشراء الأسهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب تداول استثماري مجاني لدى بنك الإنماء لبيع وشراء الأسهم، يبحث الكثير منا عن طرق مضمونة لادخار أمواله والاستثمار بها ويفكر دائما العديدين في تجربة التداول في الأسهم عبر حسابات بنكية، وهي تجربة استثمارية ناجحة ومربحة في معظم الأحوال، واليوم نعرض لك عزيزي الزائر طريقة فتح حساب إستثمار لدى مصرف الإنماء للتداول في الأسهم، حيث يتطلب الاستثمار الناجح الآن تحقيق عدد لا يُستهان به من المقومات الأٍساسية والعوامل لضمان نجاحه كالخبرة الاستثمارية، والإدارة المحترفة، وبنية الاتصالات الحديثة، بالإضافة إلى المتابعة الشاملة للأخبار المُستجدة، وتتميز مجموعة الإنماء المصرفية بتوفير تلك العوامل والمقومات جميعا وذلك وفق الشروط والأحكام.

طريقة فتح حساب تداول استثماري بنك الإنماء

لتتمكن من إنشاء حساب تداول في مصرف الإنماء يتم أولا الدخول على مُتصفح جوجل والبحث عن ( فتح حساب استثماري بنك الإنماء )، ثم إختيار ( الإنماء للاستثمار ) والضغط على فتح حساب استثماري، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام ستظهر رسالة هل أنت شريك لمصرف الإنماء؟، إذا كان لديك حساب لدى المصرف يتم الضغط على نعم ثم الضغط على استمرار، ومن ثم قم باتباع الخطوات البسيطة التالية لفتح حساب التداول:

عليك ملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة في البداية ومنها رقم الهوية ورقم الحساب، بالإضافة إلى رقم بطاقة الصراف والرقم السري لبطاقة الصراف ثم الضغط على التالي. لتأكيد بيانات الهوية حيث يتم إرسال رمز تفعيلي في رسالة نصية إلى رقم الجوال الخاص بك، عليك إدخاله في الرقم المُخصص لذلك. بعد الضغط على التالي عليك إضافة بعض المعلومات مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني. لاستكمال إجراءات فتح الحساب قم بإدخال الرمز البريدي والصندوق البريدي، بالإضافة إلى الدخل السنوي التقريبي بالريال السعودي والثروة التقريبية باستثناء المنزل بالريال السعودي.

طريقة فتح محفظة وحساب استثماري مصرف الإنماء

بعد إدخال البيانات السابقة يتم إدخال معلومات تخص المحفظة الاستثمارية المثالية بالنسبة لك، وعن ملء بيانات الأسهم وصناديق الإستثمار فيجب أن يكون المجموع 100 %، وسوف يطلب منكم النظام التعديل على الأخطاء وهذا لن يؤثر على استثمارك مُطلقا، وبعد الضغط على التالي سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك تحوي رقم هوية الإنماء، ورقم المحفظة، ورقم محفظة صناديق الإستثمار، والحساب الاستثماري، ويتم إستخدام بيانات الرسالة لاستكمال عملية التسجيل وفتح حساب التداول.

لتسجيل الدخول إلى حساب تداول الإنماء يتم إدخال معلومات التسجيل من البريد الإلكتروني، واسم المُستخدم، ثم يتم إدخال كلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور، وذك مع مراعاة إتباع قواعد تعيين كلمة المرور وإذا كانت كلمة المرور قوية سيُسمح لك بالاستمرار، ثم إدخال الرمز التفعيلي الذي سيصل إليك في رسالة نصية ومن ثم الضغط على التالي، وبعد الرجوع إلى الصفحة الرئيسية يمكنك تسجيل الدخول بسهولة في حسابك الاستثماري لدى بنك الإنماء.

تطبيق فتح الحسابات مصرف الإنماء

تعتبر تلك الخدمة البنكية المتطورة إحدي المميزات الجديدة التي يوفرها بنك الإنماء للتسهيل على العملاء أثناء فتح الحسابات، حيث يتيح تطبيق فتح الحسابات إنشاء حساب مبدئي للعميل يستطيع من خلاله الحصول على رقم هوية الإنماء، ومن ثم يستخدمه في استكمال إجراءات فتح الحساب لدى أحد فروع البنك، وعند تسجيل الدخول مرة أخرى إلى التطبيق يستطيع العميل تحديث معلومات الحساب والحصول على المعلومات المصرفية الخاصة بالعميل مث رقم الحساب ورقم الآيبان الخاص بحسابه لدى مصرف الإنماء.