حساب المواطن إضافة التابعين في 5 خطوات وفق تعديلات ضوابط البرنامج

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عمر شويل - جدة حساب المواطن إضافة التابعين في 5 خطوات ، تم تجديد التأكيد عليها من قبل حساب المواطن، بالمملكة العربية السعودية، حيث أن إمكانية إضافة التابعين للمستفيدين المسجلين تتم في خمس خطوات، بعد التعديلات، بينما يستمر تعليق تسجيل طلبات جديدة في البرنامج، وفق القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا، من حيث الضوابط التي تحكم حساب المواطن، والتي شملت الفرد المستقل أيضًا، إضافة إلى تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد مع تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، كما تضمنت أيضًا تلك الضوابط، تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين، للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بالمملكة، وذلك بعد أن تم صرف الدعم للدورة الثمانية والعشرون بتاريخ مارس لعام 2020م المنصرم، والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن هو أحد برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها عام 2017م، والذي يهدف لحياة كريمة للمواطن السعودي، والارتقاء بالمملكة عالميًا.

حساب المواطن إضافة التابعين في 5 خطوات

وكما سبق وذكرنا أن وفق ضوابط برنامج حساب المواطن، التي تم تعديلها، جاء إلزام الأفراد المستقلين، أن يتم إضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ عمره 18 عام، كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم المادي، وفق موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات البرنامج بالمملكة، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين، لكي يتم تعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم، وذلك عن طريق تقديم أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

أو تقديم صك ملكية السكن.

وتقديم مشهد إثبات سكن جامعي، أو أحد المعاهد، أو الكليات العسكرية.

خطوات إضافة التابعين في حساب المواطن بالمملكة

ويتم إضافة التابعين لحساب المواطن، باتباع الخطوات التالية:

القيام بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن، عبر رابط الموقع الإلكتروني الرسمي. القيام بالانتقال إلى تفاصيل الطلب. القيام بالانتقال إلى بيانات التابعين في حساب المواطن. القيام بإضافة التابعين بالترتيب. وأخيرًا لإتمام الطلب، يتم الضغط على أيقونة إضافة ثم حفظ.

شروط الأهلية لحساب المواطن بالمملكة

وكما سبق وذكرنا كيفية إضافة التابعين لحساب المواطن، لابد من معرفة شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، نذكرها بالترتيب في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المستفيد من برنامج حساب المواطن سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطنة، وأيضًا باستثناء الزوج أو الزوجة غير السعودية، إضافة إلى حاملي بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد مقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بحيث لا يقيم خارج المملكة، لأكثر من 90 يومًا خلال آخر الـ12 شهر مضى.

لابد من أن يكون المستفيد من برنامج حساب المواطن، غير متواجد في أي من دور الإيواء الحكومية، أو السجون.

يشترط أن تتوافق كافة البيانات المفصح عنها من قبل المستفيد من برنامج حساب المواطن، مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

كما يشترط للأهلية، أن يكون إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأيضا أعمار التابعين إذا كانت أكبر، أو أقل من 18 عامًا، متوافقة مع معايير الاستحقاق الخاصة بحساب المواطن.