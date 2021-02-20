نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مستفيدي الضمان للمساعدات المقطوعة بوزارة الموارد البشرية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مستفيدي الضمان للمساعدات المقطوعة بوزارة الموارد البشرية 1442هـ ، هى واحدة من أهم المساعدات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، حرصًا منها على مساعدة المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، أو لمن دخلهم ضعيف حتى ولو كانوا على رأس العمل أو لديهم دخل شهري ضعيف، على شرط ألا يتجاوز مقدار المساعدة ثلاثين ألف ريال لكل حالة معيشية صعبة حسب ضوابط البرنامج، لذا يلجأ الكثيرون من مواطنى المملكة العربية السعودية بالبحث والترقب عن شروط المساعدات المقطوعة وطريقة الاستعلام عن موعدها وأسماء المستفيدين منها.

شروط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة ضوابط وشروط لابد من توافرها حتى يتمكن المُتقدم من الحصول على هذه المساعدات، ومن هذه الشروط مايلي:

مرور عام كامل على الحصول على المساعدة المقطوعة. ألا يزيد عمر المُتقدم للمساعدات المقطوعة عن 35 عامًا. أن يكون المُتقدم من محدوى الدخل أو يعاني من ظروف معيشية صعبة حتى وإن كان على رأس العمل. وللموافقة على صرف المساعدات المقطوعة لابد من عدم امتلاك المُتقدم أى أراضِ أو عقارات في المملكة العربية السعودية. ألا يزيد دخل المُتقدم الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية. المستفيدون الأكثر أهمية الأيتام ومحدودي الدخل والمطلقات والأرامل.

طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بعدة طرق مختلفة، إما عن طرق رقم الطلب أو رقم الهوية، ويمكن للمواطن المستفيد من المساعدات المقطوعة الاستعلام عن طريق رقم الهوية من خلال الخطوات الآتية:

ومن ثَم تظهر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بطلبك، ومعرفة موعد استلام المساعدة المقطوعة.

طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب

ومن هنا تتمكن من معرفة موعد استلام المساعدة المقطوعة.

رقم خدمة العملاء للاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1442هـ

فقد وفرت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، رقمًا يستطيع المواطن المستفيد من المساعدات المقطوعة الاستفسار والاستعلام عن أى شئ يريده من خلال رقم موحد ثابت 19911 وذلك لراحتهم.