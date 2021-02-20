نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة، بالتزامن مع تصاريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية باقتراب الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة بالمساعدة المقطوعة وتجهيز الكشوفات بأسماء المستفيدين فيها، يبحث الآلاف من المتقدمين فيها عن أخر المستجدات التي طرأت حول مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تعتبر من أهم وأبرز المساعدات المالية التي وفرتها المملكة للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض ومعدودي الدخل لمساعدتهم على المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها المملكة حالياً، وإليكم متابعينا الكرام في هذا المقال رابط الاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة 1442.

مستفيدي المساعدة المقطوعة

يترقب الجميع في المملكة موعد صرف المساعدة المقطوعة على أحر من الجمر تحديداً بعد أن تأخرت بشكل غير مسبوق ومقلق للغاية، فالبعض من المواطنين اتجه تفكيرهم ناحية إيقاف الحكومة لصرف المساعدة المقطوعة، إلا أن وزارة الموارد البشرية خرجت بيبان رسمي أكدت فيه أنه لم يتم توقف المساعدة ولكن التأخير جاء بسبب كثرة الطلبات الجديدة المقدمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف مصالح المواطنين، وحتى تلك اللحظة لم يتم تحديد موعد محدد لصرفها.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان

المساعدة المقطوعة تعتبر من أقوى وأهم برامج دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي تمد المواطنين بالمبالغ المالية بشكل سنوي بعد أن يتم التأكد من توافر الشروط في المواطنين، ويتم الاستعلام عن أسماء المستفيدين فيها يتم على النحو التالي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كتابة رقم الطلب أو السجل المدني الخاص بالمواطن.

الضغط على كلمة الاستعلام وستظهر كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وفرت وزارة الموارد البشرية عدة شروط على المواطنين الراغبين الحصول على المساعدة المقطوعة التأكد من توافرها فيهما، وتلك الشروط هي:

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في الأراضي السعودية باستمرار.

أن لا يزيد راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

يحصل على المساعدة المقطوعة محدودي الدخل ومعدومي الدخل والمطلقات والأرامل والأيتام والزوجة التي غاب عنها زوج والأسر دون عائل.