إعفاء منسوبي البعثات الدبلوماسية من استخدام “توكلنا” عند دخول المنشآت

بلادي – الرياض :
أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، توجيهاً بالسماح لمنسوبي البعثات الدبلوماسية بدخول المنشآت الحكومية والقطاع الخاص دون التحقق من استخدامهم تطبيق “توكلنا” والاكتفاء بالهوية الدبلوماسية.
وأوضحت الغرفة، أن التوجيه جاء بناءً على برقية وزير الداخلية بشأن طلب السفارات المعتمدة لدى المملكة إعفاء دبلوماسييها من استخدام تطبيق “توكلنا” والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية، وكذلك برقية وزير الخارجية بشأن تلقي ما يفيد بمنع بعض منسوبي البعثات الدبلوماسية من دخول المجمعات التجارية لعدم إبرازهم للتطبيق.
وشددت على منتسبيها بضرورة التحقق من تطبيق “توكلنا” عند الدخول لمنشآتها، والاكتفاء بالهوية الدبلوماسية لمنسوبي البعثات الدبلوماسية.
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