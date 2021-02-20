“الخارجية”: المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال

بلادي – الرياض : قالت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو. وأكدت الوزارة أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه. وأعربت عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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