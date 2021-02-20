“مرور الباحة” يحذر قائدي المركبات من الضباب الكثيف ويدعو لأخذ الحيطة والحذر

بلادي – الرياض :

حذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ودعا مدير إدارة مرور الباحة، العقيد مسفر الثبيتي، قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقلّ فيها الرؤية، والالتزام بالقيادة الآمنة.

وأكد أن رجال مرور المنطقة حاضرون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مرتادي الطرق.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.