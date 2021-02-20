غداً.. إطلاق نظام المدفوعات الفورية على مدار 24 ساعة بين البنوك

بلادي – الرياض :
يطلق البنك المركزي السعودي، غداً (الأحد)، نظام المدفوعات الفورية، والذي سيمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري، على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.
وأكد البنك أن النظام، الذي طورته “المدفوعات السعودية”، سيمكن المستفيدين فور تفعيله من تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
ونوه بأن النظام سيعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، كما سيساهم في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
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