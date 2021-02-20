الداخلية الكويتية: لن نسمح بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية إلا بهذا الشرط

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم (السبت)، عدم سماحها بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية، ما لم يكن لديه حجز فندقي.

وقالت الداخلية الكويتية، إنه في حال عدم وجود الحجز الفندقي، سيعاد المسافر إلى جهة القدوم.

وأكدت ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق ” كويت مسافر” للراغبين بالسفر عن طريق الحدود الجوية والبرية والبحرية للاطلاع على كافة الإرشادات والتعليمات التي ترتبط بإجراءات السفر.

ويخضع القادمون من الدول غير المحظور السفر منها، للحجر الصحي لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة واستكمال 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي، بالإضافة إلى تحمل تكاليف فحص PCR وتشمل هذه الاجراءات السفر عن طريق الجو أو البر والبحر.