بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم (السبت)، عدم سماحها بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية، ما لم يكن لديه حجز فندقي.
وقالت الداخلية الكويتية، إنه في حال عدم وجود الحجز الفندقي، سيعاد المسافر إلى جهة القدوم.
وأكدت ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق ” كويت مسافر” للراغبين بالسفر عن طريق الحدود الجوية والبرية والبحرية للاطلاع على كافة الإرشادات والتعليمات التي ترتبط بإجراءات السفر.
ويخضع القادمون من الدول غير المحظور السفر منها، للحجر الصحي لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة واستكمال 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي، بالإضافة إلى تحمل تكاليف فحص PCR وتشمل هذه الاجراءات السفر عن طريق الجو أو البر والبحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية الكويتية: لن نسمح بدخول أي مسافر عبر المنافذ البرية إلا بهذا الشرط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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