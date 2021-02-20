إغلاق حراج الطيور بالطائف احترازياً

بلادي – الرياض : أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلة في “الإدارة العامة للأسواق”، أمس (الجمعة)، حراج الطيور احترازيّاً، للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد آل هميل وبمشاركة الجهات المختصة. وأوضحت الأمانة أن الإغلاق جاء بسبب عدم تقيد المحال بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى، ولعدم تطبيق التباعد الجسدي. على جانب آخر، تكثف الأمانة بالتعاون مع شرطة الطائف، جهودها الميدانية لتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا” بسوق الطيور وسوق المسترجعات، وتنسيق مستمر بين الجهات المختصة للمعالجة الفورية للملاحظات.

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