ما حكم كتابة “ما شاء الله تبارك الله” على مداخل البيوت؟ الشيخ السليمان يجيب

بلادي – الرياض :
أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم كتابة “ما شاء الله تبارك الله” على مداخل البيوت.
وذكر أن البعض يلجأ لوضع تميمة على شكل عين أو عليها آيات من القرآن الكريم على صدره أو على باب بيته أو داخل منزله بغرض إبعاد العين والحسد.
وأضاف أن من اعتقد أن مثل هذه الأشياء تبعد عنه الحسد وأعين الناس فقد أخطأ، منوهاً بأن النبي، صلي الله عليه وسلم، أكد أن التميمة تعد شرك بالله سبحانه وتعالي؛ لذلك نهى عنه.
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